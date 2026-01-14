CHiCO with HoneyWorks¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¡¢Gom¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢CHiCO¤ÈGom¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¥ê¥êー¥¹¤âÈ¯É½
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
CHiCO with HoneyWorks¤¬³«ºÅÃæ¤Î¡¢ºÆ»ÏÆ°¸å½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¡¢HoneyWorks¤ÎGom¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖSTAY WITH YOU (CHiCO¡ßGom)¡×¡Ê¢¨¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡Ë¤¬¡¢1·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£CHiCO with HoneyWorks¤Î³èÆ°¤ò¡¢¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤ª¤è¤Ó¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Gom
CHiCO with HoneyWorks¤Î³èÆ°¤ò¡¢¥³¥ó¥Ýー¥¶ー¤ª¤è¤Ó¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Gom¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£
¡ÖLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026¡ØHELLO!!¡Ù¡×¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢1·î18Æü¤ËZepp DiverCity (TOKYO)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
1·î15Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡ÖSTAY WITH YOU (CHiCO¡ßGom)¡×¤Ï¡¢CHiCO¤ÈGom¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
CHiCO with HoneyWorks¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢2025Ç¯8·î6Æü¤ËºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£ºÆ»ÏÆ°¸å¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥ó¥°¥ë2ºîÉÊ¤ÎÆ±»þ¥ê¥êー¥¹¤äTikTok¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È1°Ì³ÍÆÀ¡¢2025Ç¯Ëö¤Î¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ç¤Ï12·î28Æü¤ËCOSMO STAGE¤Î¥È¥ê¤òÄ¶Ëþ°÷¤ÇÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
1·î11Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ÖLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026¡ØHELLO!!¡Ù¡×¤Ï¡¢ºÆ»ÏÆ°¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ç³ÆÃÏ¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤ó¤ÊÇ®ÎÌ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢ー¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖSTAY WITH YOU (CHiCO¡ßGom)¡×
¢£¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÖLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026¡ØHELLO!!¡Ù¡×
01/18¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Zepp DiverCity (TOKYO)
¥²¥¹¥È¡§Gom¡ÊHoneyWorks¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖLAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Zepp tour 2026¡ØHELLO!!¡Ù¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=54239&artist=cwhw
CHiCO with HoneyWorks OFFICIAL SITE
https://www.chicoxxx.com/