È¬²µ½÷¸÷¡ÊHey! Say! JUMP¡ËÀ¼Í¥½éÄ©Àï¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤ÇËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿ÍÌò¤Ë

Hey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷ ¸÷¤¬¡¢À¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¡¢4·îÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤ÇÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¡¦¥ßー¥¿ーÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÈ¬²µ½÷¸÷¡Ë
¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ï¡¢¡ØËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ßー¥Þ¥ß¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£4·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
È¬²µ½÷ ¸÷¤Ï¡¢É÷¤ËËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿ー¤Î½»¿Í¡Ö¥ßー¥¿ー¡×Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÈ¬²µ½÷¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
È¬²µ½÷ ¸÷¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢µÌ Î¶´Ý¡¢¿ùÅÄÃÒÏÂ¤é¡¢ºîÉÊ¤òºÌ¤ë¹ë²Ú¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î15Æü³«ºÅ¤Î¡Ø¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢È¬²µ½÷¸÷¡¢Å·ºêÞæÊ¿¤ÎÄÉ²ÃÅÐÃÅ¤¬·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î2¼¡Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬1·î14Æü19»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ø¡ÖËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡×¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç²ñ¡Ù
03/15¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥êー2
Âè1Éô ³«¾ì12:30 ³«±é13:00
Âè2Éô ³«¾ì15:30 ³«±é16:00
ÆâÍÆ¡§ TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡ÙÀè¹Ô¾å±Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È²Î¾§¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー
ÅÐÃÅ¼Ô¡§µÌ ¤á¤¤¡ÊÌî¡¹»³ É÷¡õ¤³¤ó¤Ú¤È¥ê¥ê¥£Ìò¡Ë¡¢¾®¼¯¤Ê¤ª¡ÊÌî¡¹»³ Î®¡õ¤Þ¤·¤åー¥ë¥ëÌò¡Ë¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤(¤¦¤°¤¤¤¹Ìò) ¡¢³ýÌî°¦°á¡Ê¤¢¤º¤Ìò¡Ë¡¢ÏÂÀôÉ÷²Ö¡Ê¿ÀÎ©Åã»ÒÌò¡Ë¡¢×¢¸¶¤Õ¤¦¡ÊÀÄ±à¤»¤ÊÌò¡Ë¡¢È¬²µ½÷ ¸÷¡Ê¥ßー¥¿ーÌò¡Ë¡¢Å·ºêÞæÊ¿¡ÊÀ¥ÈøæÆÂÀÌò¡Ë
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
