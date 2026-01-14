³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡+3¦Ò¤Ë±è¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤Ç5Ëü5000±ßÂæ¤¬¼ÍÄø¤Ë
Âçºå3·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡54340¡¡+580¡¡¡Ê+1.07¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3641.5¡¡+31.0¡¡¡Ê+0.85¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ580±ß¹â¤Î5Ëü4340±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü4000±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü3975±ß¡Ë¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤éÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü3840±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü4450±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï5Ëü4300±ß～5Ëü4450±ß½è¤Ç¤Î¹âÃÍÊÝ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤±¤Æ5Ëü4500±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤ë¤È¡¢¸å¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï»þ¤Ë¤Ï5Ëü4550±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Î5Ëü4500±ß¤Ë¾è¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÍø±×³ÎÄê¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤âÆþ¤ê¡¢¸å¾ìÃæÈ×¤Ë¤Ï5Ëü4170±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¡¤·ÌÜÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤ÎÇã¤¤°ÕÍß¤Ï¶¯¤¯¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï5Ëü4350±ß～5Ëü4450±ßÊÕ¤ê¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+3¦Ò¡Ê5Ëü4600±ß¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï14Æü¸á¸å¤ËÍ¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁÃ£¤¹¤ëÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¯ºö´üÂÔ¤Ë¤è¤ë¥í¥ó¥°¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î5Ëü4500±ß¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ôー¥¯´¶¤ÏË³¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥·¥çー¥È¤Ë·¹¤±¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¾º¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÇ®¤ò·Ù²ü¤·¤Ä¤Ä¡¢+2¦Ò¤È+3¦Ò¤Ë±è¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç+2¦Ò¤Ï5Ëü3890±ß¡¢+3¦Ò¤¬5Ëü5290±ßÊÕ¤ê¤ËÀÚ¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü4000±ß¤«¤é5Ëü5000±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.92ÇÜ¤Ë¾å¾º¡£14.90ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.90ÇÜ¡Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î¾å½Ü°ÊÍè¤Î15.00ÇÜ¤Ë¾è¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï75ÆüÀþ¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Àþ¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢NT¥í¥ó¥°¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê3·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü6576Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü3675Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬6210Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3988Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3410Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬2916Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬2116Ëç¡¢ÂçÏÂ¾Ú·ô¤¬1720Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬1602Ëç¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¤¬1393Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤Ï¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü1377Ëç¡¢ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü0928Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1Ëü2860Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬9110Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬4123Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬3628Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2216Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬2126Ëç¡¢BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¤¬1871Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1821Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹