¤Ê¤¼±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¡©ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ç¥³¥á¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Ç¼õ¸³À¸±þ±ç¡ª¡Ú¿·³ãŽ¥»°¾ò»Ô¡Û
º£½µËö¤Ï¡ØÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£»°¾ò»Ô¤ÎÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¤È¥ì¥ó¥³¥ó¤Ç¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¾ò»Ô¤Î¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þー¤È¡Ù¡£
¼õ¸³À¸±þ±çÆÃÀß¥³ー¥Êー¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬－
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÊÆ¤ÈÂç¸ý¤ì¤ó¤³¤ó¡£¤É¤¦¤·¤Æ±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¾Á°¡ØÆî³÷(¤Ê¤ó¤«¤ó)¡Ù¤Ë¤«¤±¤Æ〝Æñ´ØÆÍÇËÊÆ〟¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¡£ÉÊ¼ï¤Ï¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÍî¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¥³¥á¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÂç¤¤¤2mm¤Î¤Õ¤ë¤¤¤ÇÁªÊÌ¤·¡¢Íî¤Á¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÅùÊÆ¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤ë¤ª¼é¤ê¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¸ý¤ì¤ó¤³¤ó¤ÏÄ¹²¬»ÔÃæÇ·ÅçÃÏ¶è¤ÎÆÃ»º¤Ç¡¢·ê¤«¤é¡ÖÀè¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¡×¤È¤·¤Æ±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£JA¤¨¤Á¤´Ãæ±Û ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¤¿¤À¤¤¤Þー¤È ¶â»ÒÍµ´ð²ÝÄ¹
¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤âÇä¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÆ¬¤â¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤Æ¼õ¸³À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þー¤È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£髙¶¶Àô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö±ïµ¯Êª¤Î¤ªÊÆ¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤ÈÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡×
