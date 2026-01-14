¿·¤¿¤Ê¸©ÃÎ»ö¤ÏÃ¯¤Ë¡©¡ÖÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô5¿Í¤¬¸©À¯¤Î²ÝÂê¤ò½ä¤Ã¤ÆÆ¤ÏÀ²ñ¡×ÅÄÃæ»á¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÉÔ½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
NIB¤Ç¤Ï¡ÖNIB news every.¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸©ÃÎ»öÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë5¿Í¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©À¯¤Î²ÝÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô5¿Í¤¬³Æ¸õÊä¼Ô¤Ø¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¤ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¾ÜºÙ¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
5¿Í¤Î¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ½ç¡Ë
¡¦¿·¿Í Ê¿ÅÄ ¸¦ »á(58)
¡¦¸½¿¦ ÂçÀÐ ¸¸ã »á(43)
¡¦¿·¿Í µÜÂô Í³É§ »á(58)
¡¦¿·¿Í Åû°æ ÎÃ²ð »á(32)
¡¦¿·¿Í ÅÄÃæ Î´¼£ »á(82)
Æ¤ÏÀ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ Î´¼£»á¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£