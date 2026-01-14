¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥ÍøÍÑ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬µÞÁý¡¢¼çÍ×¹Á¤ÇÍøÍÑµÒ¤¬²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Ç¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤òÍøÍÑ¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÃÄÂÎµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆþ¹ñ¥Ó¥¶ÌÈ½üÀ¯ºö¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¾å³¤¡¢Å·ÄÅ¡¢¥¢¥â¥¤¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¹Á¤Ç¤Ï¡¢Î¹µÒ¿ô¤¬°ú¤Â³¤µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å³¤¹Á¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥Ç¯´Ö½ÐÆþ¹Á¿ô¤ÏºòÇ¯¡¢Îß·×¤ÇÁ°Ç¯Èæ16¡¥2¡óÁý¤Î±ä¤Ù538ÀÉ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Å·ÄÅ¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥Êì¹Á¤Ç¤Ï±ä¤Ù40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥â¥¤¹Á¤Ç¤ÏÆ±129¡óÁý¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÆþ¹ñÎ¹µÒ¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢³Æ¼ï¥Ó¥¶ÌÈ½üÍøÊØ²½Á¼ÃÖ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾å³¤»Ô¤äÅ·ÄÅ»Ô¤Ê¤É¤ÎÄÌ´ØÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö³¤¾åÁ¥¾å¸¡ºº¡×¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢·Ù»¡´±¤¬¾èÁ¥¤·¤ÆÎ¹µÒ¾ÚÌÀ½ñ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÏÆþ¹Á¸å3¡Á5ÉÃ¤ÇÄÌ´Ø¤Ç¤¡¢Á¥Á´ÂÎ¤ÎÄÌ´Ø»þ´Ö¤¬3¡Á4»þ´ÖÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÀ¾Ê¸²½¤ÎÍ»¹ç¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö³¤ÇÉÊ¸²½¡×¤ò³Ë¿´¤È¤¹¤ë¾å³¤»Ô¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼êºî¤ê¾®äÆÊñÂÎ¸³¡×¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÒÏÌç¡Ê¥¢¥â¥¤¡Ë¤Ï¡¢閩Æî¡ÊÊ¡·ú¾ÊÆîÉô¡Ë¤ÎÉ÷¾ð¤ò´Ñ¸÷¥³¡¼¥¹¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç20Ê¬¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¥³¥í¥ó¥¹Åç¡Ê¸ÝÏ²ÖÙ¡Ë¤âË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼çÍ×¹ÁÏÑ¤Ï¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ãæ°åÊ¸²½¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¹ñÄ¬¡×IP¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤Ê¤É¤ò¹Ò³¤¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ñ¸÷ÆâÍÆ¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¥×¥é¥¹Î¦¾å¥Ç¥£¡¼¥×¥Ä¥¢¡¼¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¹â¤¤¿Íµ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¼õ¤±Æþ¤ì¿ô¤Ï2·åÁý¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë