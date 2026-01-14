¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»ÔÁíÍý¤¬½°µÄ±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁÃ£¡¡ÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ë½°±¡²ò»¶¤Ø
¹â»ÔÁíÍý¤Ï14Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢Íè½µ23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÂåÉ½
¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤«¤éÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÃ£¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï14Æü¡¢ÁíÍý´±Å¡¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤È²ñÃÌ¤·¡¢Íè½µ23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ÎÀ¯¸¢¤äÏ¢Î©¹ç°Õ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿®¤òÌä¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¡¢¤¤¤Ä½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢ÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íè½µ19Æü¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
