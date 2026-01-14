V»°½Å¤¬2025-26 VICTORY¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª 1/10¡¢11¤ÎHG¤Ç¤¤ó¤Ç¤ó¤Ë¾¡Íø
¡¡V.LEAGUE MEN WEST¡ÊV¥êー¥°ÃË»ÒÀ¾ÃÏ¶è¡Ë¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤¬14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¡Ø2025-26 VICTORY¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø2025-26 VICTORY¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¡ÊÅÚÆü¤¤¤º¤ì¤«¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¤Ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë´ë²è¤Ç¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¡¢V»°½Å¤Ï1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¤ó¤Ç¤ó¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ー¥Ö¥ê¥Ã¥Ä¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤¿¤á¡¢2¥»¥Ã¥È¤ò½ÐÉÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÉÊ¤Ï10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎGAME1¡¢11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎGAME2¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¤È¡¢Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ë¡Ü¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£GAME1¤ÏÌÄ³¤¹¨ÂÀ¤¬¡¢GAME2¤ÏËÜÉôæÆÂÀ¤È髙¶¶·øÅÍ¤¬¥µ¥¤¥ó¤òµÆþ¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥È¶â³Û¤Ï¥µ¥¤¥ó¥Üー¥ë¤¬10,000±ß¡¢¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡Ü¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬3,000±ß¤Ç¡¢´ü´Ö¤Ï1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë18:00¤«¤é1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë22:00¤Þ¤Ç¡£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖHATTRICK¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£