¥»¥ß¥Êー¤Ç¡ÖÌîºÚ¤Î°ÑÂ÷ÈÎÇä¡×¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò´«Í¶¡¡Ìó200¿Í¤«¤é24²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¤«¡¡3¿ÍÂáÊá¡¡Ê¡²¬¸©·Ù
¹ñ¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤ºÌîºÚ¤Î°ÑÂ÷ÈÎÇä»ö¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·§ËÜ¸©±§¾ë»Ô¤ÎÇÀ»ºÊªÈÎÇä²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤À¤Ã¤¿ÃË¤é3¿Í¤¬Ê¡²¬¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤é¤ÏÌó200¿Í¤«¤é24²¯±ß¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤Ïº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±§¾ë»Ô¤ÎÇÀ»ºÊªÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥°¥ê¥¹¶å½£¡×¤ÇÅö»þÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢ÈªÌîÇî¼ùÍÆµ¿¼Ô¤é3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï2021Ç¯12·î¤«¤éÈ¾Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î´Ö¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤º¤ËÃË½÷9¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîºÚ¤Î°ÑÂ÷ÈÎÇä»ö¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÈªÌîÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¥»¥ß¥Êー¤ò³«¤¤¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¤Ë¡Ö¸µËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÖ¶â²ÄÇ½¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ½Ð»ñ¤ò´«Í¶¤·¡¢Ìó200¿Í¤«¤é24²¯±ß¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£