¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎFDA¡Ê¥Õ¥¸¥É¥êー¥à¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÎÃæÉô¶õ¹Á¤ò·ë¤Ö¿·¤¿¤ÊÏ©Àþ¤Î³«Àß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FDA¤ÎËÜÅÄ½Ó²ð¼ÒÄ¹¤Ï¡¢1·î14Æü¤Ë·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢·§ËÜ¶õ¹Á¤ÈÌ¾¸Å²°¤ÎÃæÉô¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤Î¿·µ¬³«Àß¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¡¢Í£°ì±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ANA¤¬µîÇ¯3·î¤Ë±¿µÙ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
FDA ËÜÅÄ½Ó²ð¼ÒÄ¹¡Öº£²ó¤ÎÏ©Àþ³«Àß¤Ç¡¢¤è¤ê·§ËÜ¸©¤È°¦ÃÎ¸©¤Î¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤ÊÊØ¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï3·î29Æü¤Ë½¢¹Ò¤·¡¢1Æü2±ýÉü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1Æü3±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ¶õ¹Á¤È¾®ËÒ¶õ¹Á¤ò·ë¤ÖÊØ¤Ï¡¢2±ýÉü¤Ë¸ºÊØ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑµ¡ºà¤Ï¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë170¡Ê76ÀÊ¡Ë¤È175¡Ê84ÀÊ¡Ë¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢±¿¹Ò¥À¥¤¥ä¡¢±¿ÄÂÅù¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£