·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤Ã¤ÆÅð¤ó¤À¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤«¤é940Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç21ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»½êÉÔÄê¤ÎÅÉÁõ¶È¡¢µÜÌî½ãÂÀÍÆµ¿¼Ô(21)¤Ç¤¹¡£
µÜÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢2025Ç¯12·îÃç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ê¡¢·§ËÜ»Ô¤Î80ºÐ¤Î½÷À¤Ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤¬ÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É6Ëç¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤ê¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ940Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢µÜÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬¼õ¤±»Ò¤È½Ð¤·»ÒÌò¤Ç¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ½÷À¤Î²È¤òË¬¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉõÅû¤òÊÌ¤ÎÉõÅû¤È¤¹¤êÂØ¤¨¤ÆÅð¤ó¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï12·î¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£