¡¡ÅìµþÅÔÊ¡À¸»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇºòÇ¯8·î¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£Ê¡À¸½ð¤Ï14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÊÆ·³²£ÅÄ´ðÃÏ¡ÊÅìµþ¡Ë½êÂ°¤Î20ÂåÊ¼»Î¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£13ÆüÉÕ¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏÆ±»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇºòÇ¯8·î2Æü¡¢°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¡£¼Ö¤Ï¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤±¤¬¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡ÖÊª¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿²»¤¬¤·¤Æ³°¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤ò²õ¤¹·Á¤Ç¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È110ÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿½ð°÷¤¬¸Æµ¤¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´ð½àÃÍ°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£