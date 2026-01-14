Ç½ÅÐÉü¶½¤ÇÌÚºà¼ûÍ×Áý¤¨¤ë¡¡¶âÂô¤ÇÀÐÀî¸©»ººà¤Î½é»Ô¡¡µîÇ¯¤è¤ê1³äÂ¿¤¤2500ËÜÊÂ¤Ö
¶âÂô»Ô¤ÇÌÚºà¤Î½é»Ô¤¬³«¤«¤ì¡¢¥¹¥®¤äÇ½ÅÐ¥Ò¥Ð¤Ê¤ÉÀÐÀî¸©»º¤ÎÌÚºà¤¬¡¢¼¡¡¹¤È¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ËÈ¼¤¤ÌÚºà¤Î¼ûÍ×¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤È¤·¤Î½é»Ô¤Ë¤ÏµîÇ¯¤è¤ê1³ä¤Û¤ÉÂ¿¤¤¡¢Ìó2500ËÜ¤Î´ÝÂÀ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤Ï¤ÏÀÐÀî¸©Æâ³°¤ÎÀ½ºà¶È¼Ô¤é¤¬¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥¹¥®¤äÇ½ÅÐ¥Ò¥Ð¤Ê¤É¤òÉÊÄê¤á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡¡¹¤È¶¥¤êÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¿¹ÎÓÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¦»³粼 ¹À°ì ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡§
¡Ö»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëºà¤ÏÀ½ºàÍÑ¤Ç¡¢½»Âð¤äÈó½»Âð¤Î·úÃÛÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤ëºà¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢ÌÚ¤¬°é¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÀ¤¤ÌÚ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÐÀî¸©¿¹ÎÓÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç½ÅÐ¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÌÚºà¤ÏÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤¬Â³¤¡¢ÎãÇ¯¤Î6³ä¤Û¤É¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢ÎÓÆ»¤ÎÉü¶½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁý²Ã¤ËÅ¾¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£