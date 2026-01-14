¸¶ÅÄÎ¶Æó¡ß²¬Éô¤Ò¤í¤ ¤ª¶â¤¬³Ø¤Ù¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡¢YouTube¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®
¥·¥ç¡¼¥È¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡Ø¤ª¶â¤Î¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥Í¥Ç¥«!¡×¡Ù(WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤ÇÁ´18ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡¢WOWOW¥×¥é¥¤¥à¤Ç17Æü14»þ¤«¤éÊüÁ÷)¤¬¡¢WOWOW¸ø¼°YouTube¤Ç19Æü¤«¤éËè½µ·îÍË7»þ¤ËÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¤ª¶â¤Î¤³¤È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¡Ö¥«¥Í¥Ç¥«!¡×¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢²Í¶õ¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë·Ù»ëÄ£Æþ½Ð¶âÆÃ¼ìÁÜººÈÉ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥«¥Í¥Ç¥«¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·º»ö2¿Í¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿ô¡¹¤ò¶â¤ÎÆ°¤¤«¤éÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Åê»ñ¡×¡Ö¹µ½ü¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥óÅê»ñ¡×¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥«¥Í¥Ç¥«¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤«¤é¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìó5Ê¬¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ¾¾òóÊ°ìÏ¯Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿å¸Í²«Ìç¡Ù(TBS·Ï)¤Ç5ÂåÌÜ¡¦º´¡¹ÌÚ½õ»°ÏºÌò¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤«¤é¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ÎMC¤Þ¤ÇÉý¹¤¯½Ð±é¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÌó33Ëü¿Í¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ò¸Ø¤ë¿´Îî·ÏYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¸¶ÅÄÎ¶Æó¡£¸¶ÅÄ¤¬Ê±¤¹¤ëÀ¾¾ò¤Î¸åÇÚ¡¦Åù¡¹ÎÏ³¤ÅÍÌò¤ò¡¢¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÈÄ«¥É¥é½Ð±é¤¬Â³¤¡¢ÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦²¬Éô¤Ò¤í¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£
º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢³Æ»ö·ï¤Î¥¥ã¥Ã¥ÁÉÕ¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Åê»ñ¤Î¿´ÆÀ¤¬³Ø¤Ù¤ë¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·»¦¿Í»ö·ïÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¡¦¿ËÅÄ¥Ë¥·¥Ìò¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù(TBS·Ï¡¢25Ç¯)¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿Á°¸¶¿ð¼ù¡£¡Ö¹µ½üÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ïÊÔ¡×¤Ç¤Ï¹µ½ü¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤ëÉ×¤ò»ý¤Ä¶ÀÅÄÎë»ÒÌò¤Ë¡Ö·àÃÄ¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡×¤Î·àÃÄ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¤â¤ê¤â¤â¤³¡£
¡Ö¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¥Ï¥¤¥ê¥¿¡¼¥ó»¦¿Í»ö·ïÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢FX¤ä¿®ÍÑ¼è°ú¤ËÅê¿È¤¹¤ë¼çÉØ¡¦¶ä°É¶ä²ÚÌò¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡¿OOO¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢2010¡Á11Ç¯)¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Ê¤É¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ¡£¡ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ»¦¿Í»ö·ïÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÇ¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈÂ¼Ï£Ìò¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥²¥¤¥ÄÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²¡ÅÄ³Ù¡¢¤½¤ÎÎø¿Í¡¦È¬Æ£°¦ÈþÌò¤òÄ«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÃæÂ¼¼éÎ¤¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
