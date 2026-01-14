¡ÖÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÈµðÂç¡ÉÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼
¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖPACHI-PACHI-7(¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥»¥Ö¥ó)¡×¤ÎµðÂç¹¹ð¤¬¡¢12Æü¤è¤êÅìµþ¥á¥È¥í½ÂÃ«±Ø¹½Æâ¡Ö¥á¥È¥í¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Æ·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÂÃ«±Ø¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿µðÂç¹¹ð
¡ûÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¶ä¶Ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥ß¥é¡¼¥·¡¼¥È²Ã¹©
¡ÖPACHI-PACHI-7(¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥»¥Ö¥ó)¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥á¡¼¥«¡¼40¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜÍ·µ»µ¡¹©¶ÈÁÈ¹ç(Æü¹©ÁÈ)¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖKIBUN PACHI-PACHI°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¡¢ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËºÆÈ¯¿®¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤è¤ê¸ø³«Ãæ¤Î¿·CM¤ª¤è¤ÓWEB CM¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿OOH(²°³°¹¹ð)»Üºö¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¹¹ð¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢º´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¶ä¶Ì¤È²½¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Ô¡¼¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡È¥Ñ¥Á¥ó¥³¶È³¦¤ÎÎ¢¤Î¥É¥ó¡¦N¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖPACHI-PACHI-QUEEN(¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥¯¥¤¡¼¥ó)¡×¤ò±é¤¸¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢º´µ×´Ö¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Ô¡¼¤¬¤½¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡ÖPACHI-PACHI-QUEEN¡×¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤¹¥³¥Ô¡¼¤ò¼´¤Ë¹½À®¡£CMÆâ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶ä¶Ì¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤È³Ð¸ç¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎµðÂç¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¶ä¶Ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥ß¥é¡¼¥·¡¼¥È²Ã¹©¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ç½Ð¾ì½ê¤Î´Ä¶¤ä¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍè¾ì¼Ô¼«¿È¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ê¹þ¤à»ÅÍÍ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢OOH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºÇº¸Éô¤Ë¤ÏÊÉ¤ËÎÏ¶¯¤¯¤á¤ê¹þ¤ó¤ÀµðÂç¤Ê¶ä¶Ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ»Üºö¤Ï1·î18Æü¤Þ¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖPACHI-PACHI-7¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê¡£Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ï¡ÖPACHI-PACHI-QUEEN¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥Ë¥³¥ë¥ó¡×¤ò¡¢4·î25¡¦26Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2026¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPACHI-PACHI-7¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò´§¤·¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³·ÊÉÊÀìÌç¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤âÈ¯Â¡£¡ÖPACHI-PACHI-QUEEN¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¸ÂÄê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤«¤é¾Ð´é¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Í·µ»¤ÎÍ¾±¤¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤ÎµðÂç¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö½ÂÃ«±ØÀ§ÈóÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¡£¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ë¤³¤ë¤óÂô»³¤¤¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·¤Ç¤Ã¤«¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤!!¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤È¤Ã¤Æ¡¼¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÂÃ«±Ø¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿µðÂç¹¹ð
¡ûÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¶ä¶Ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥ß¥é¡¼¥·¡¼¥È²Ã¹©
¡ÖPACHI-PACHI-7(¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥»¥Ö¥ó)¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¥á¡¼¥«¡¼40¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜÍ·µ»µ¡¹©¶ÈÁÈ¹ç(Æü¹©ÁÈ)¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡ÖKIBUN PACHI-PACHI°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¡¢ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËºÆÈ¯¿®¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡ÖPACHI-PACHI-QUEEN¡×¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤¹¥³¥Ô¡¼¤ò¼´¤Ë¹½À®¡£CMÆâ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶ä¶Ì¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤È³Ð¸ç¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎµðÂç¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¶ä¶Ì¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¥ß¥é¡¼¥·¡¼¥È²Ã¹©¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·Ç½Ð¾ì½ê¤Î´Ä¶¤ä¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍè¾ì¼Ô¼«¿È¤Î»Ñ¤¬±Ç¤ê¹þ¤à»ÅÍÍ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢OOH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºÇº¸Éô¤Ë¤ÏÊÉ¤ËÎÏ¶¯¤¯¤á¤ê¹þ¤ó¤ÀµðÂç¤Ê¶ä¶Ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ»Üºö¤Ï1·î18Æü¤Þ¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖPACHI-PACHI-7¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê¡£Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ï¡ÖPACHI-PACHI-QUEEN¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥Ñ¡¼¥é¡¼¥Ë¥³¥ë¥ó¡×¤ò¡¢4·î25¡¦26Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2026¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPACHI-PACHI-7¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ò´§¤·¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³·ÊÉÊÀìÌç¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤âÈ¯Â¡£¡ÖPACHI-PACHI-QUEEN¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ã¥Ô¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¸ÂÄê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤«¤é¾Ð´é¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Í·µ»¤ÎÍ¾±¤¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤ÎµðÂç¹¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö½ÂÃ«±ØÀ§ÈóÃµ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¡£¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ë¤³¤ë¤óÂô»³¤¤¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤·¤Ç¤Ã¤«¤¯¤ÆÇ÷ÎÏ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤!!¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤È¤Ã¤Æ¡¼¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£