Image: Auto Dev Ninja v.2

プログラミングは、「選ばれし者の魔法」ではなくなるのかもしれない。

昨年末に産声を上げた「AI駆動開発者ミートアップ」が、今月27日、さらなる熱量を帯びて名古屋で開催される。

Image: Tech GALA 2026

国際テック・カンファレンス「Tech GALA 2026」の公式サイドイベントとして開催される今大会。特筆すべきは、その顔ぶれだ。ここ名古屋を舞台に、世界のテックシーンの最先端がダイレクトにリンクする。

川田十夢（AR三兄弟）が、AI駆動の現場に見る「夢」

今回の大きな見どころは、川田十夢（AR三兄弟）氏の参戦。 拡張現実（AR）をエンターテインメントの域から、思考の拡張へと昇華させてきた発明家である彼が、今なぜ「AI駆動開発」の現場に現れるのか。

長年、体験デザインの第一線を走ってきた川田氏の眼差しは、AIというツールによって人間のクリエイティビティがどう再定義されるのかを鋭く射抜くはずだ。ARとAIが溶け合う先にある、新しい「発明」の予感。そのビジョンが語られる場所として、名古屋が選ばれたことに期待が高まる。

また、川田氏はTech GALAのセッション「未来の『別解』：テクノロジーはどこまでロマンを実装できるか」（1月29日(木)14:00〜15:00）にも出演する。

あらゆる境界線が消える開発の最前線

さらに、このイベントの圧倒的な密度を象徴するのが、海を越えてやってくるゲストたちだ。アメリカが発祥の地となりノーコードで直感的なAIアプリ開発を実現するプラットフォーム「Dify」の開発元、株式会社LangGeniusのスタッフが登壇。さらに、イランやオマーンで事業を展開するIT起業家が、この一夜のためだけに日本へ降り立つ。中東の熱気とシリコンバレーの思想が、ここ名古屋でクロスオーバーするのだ。

一方で、視点は「未来」へも向けられている。AIを駆使してコードを書く小中学生を育てる若手起業家や、物理的なロボットにAIの魂を宿そうとする開発者も合流する。そこにあるのは、年齢も、国境も、そして「ハードかソフトか」という垣根さえも消滅した、純粋な「つくること」への情熱である。

名古屋で目撃する、テクノロジーの「民主化」

会場となるのは、名古屋・栄。参加費は無料、かつワイドオープンだ。 かつて製造業の聖地として知られたこの街で、今、AIという新しい「道具」を手にした開発者たちが、新しい時代のモノづくりを定義し直そうとしている。

AIを相棒に、ひとりで世界を変えるプロダクトを作れる時代の、これが正真正銘の最前線。1月27日の夜、SMBC証券名古屋支店に集うのは、単なるエンジニアではない。テクノロジーの民主化を加速させる「忍者」たちだ。その忍者の中心となる存在が、発起人であり主催者の小林弘人氏。

Photo: 伊藤 桂

本イベントの主催者は90年代にWIRED JAPANを創刊し、Gizmodo Japanほか、多くのメディアを立ち上げ、ベルリンの人気テック・カンファレンスTOAの公式日本パートナーを務める小林弘人。主業の傍ら、個人的な情熱が高じてAI駆動開発者に。とあるハッカソンで出会った未到プロジェクト出身者で世界向けにWebサービスを展開する盛川英典さんを共同発起人に迎え、爆速でAuto Dev Ninjaの活動は始まりました。 運営する仲間には、大手SI企業のAI開発部長、集合写真家でものづくり系プロジェクトの達人、イランのIT起業家がいます。（公式プレスリリースより）

Photo: 集合写真家 武市真拓 第一回ハッカソンの模様。

彼らが何を目論んでいるのか。その目撃者になるチャンスは、今、あなたの目の前にある。

【開催概要】

イベント名： AI駆動開発者ミートアップ（Auto Dev Ninja v.2）

日時： 2026年1月27日（火）18:30〜21:30

会場：SMBC証券 名古屋支店（名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル3F）

参加費：無料

参加申込：こちらより登録（必ず事前登録が必要です）

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: Tech GALA(1, 2, 3), Dify, Mediagene