ほくでんグループ、北海道の「暮らし」と「自然」を舞台にした短編アニメ公開 - 再生数1万超の反響
北海道電力は2025年12月26日、ほくでんグループオリジナル短編アニメーション『ともに輝く明日のために。』を公開。1月4日にはオーガニック再生数1万552回、公開後に投稿したXの関連告知の総インプレッションは94.6万(3本)を達したことを発表した。
ほくでんグループは、2025年3月に新たに定めた「ともに輝く明日のために。」というパーパスのもと、北海道の暮らしを支え、地域とともに歩むことを使命としている。本作で、北海道の自然と暮らしを舞台に、同社の経営理念を物語として描いた短編映像となっている。
制作には、北海道出身の声優をはじめとする人気キャストや実力派スタッフが参加し、短編ながらも本格的なアニメ作品に仕上がっている。主題歌は、ほくでんグループのオリジナル楽曲「365日の明日」を起用。
公開後は、完成度の高さや映像美、地域ならではの描写に注目が集まり、視聴者から好意的な反響が寄せられているという。
ほくでんグループオリジナル短編アニメーション『ともに輝く明日のために。』は、作品詳細サイトにて公開中。
