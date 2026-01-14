¥½¥Õ¥¡¤Î·ä´Ö¤Ë¡Ø¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¡Ù¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ëÉ½¾ð¤È¥Ýー¥º¤Ë¡Ö½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ～£÷¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È1Ëü¤¤¤¤¤Í
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤Î ¡ÈÉ½¾ð¡É¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿1Ëç¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥¡¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æー¥¶ー¤«¤éÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ï25.1ËüÉ½¼¨¡¦1.8Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤♡É½¾ð¤¬¤Þ¤¿¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤ª´é¤¬¡Ê¾Ð¡Ë½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ～♡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¥½¥Õ¥¡¤Î·ä´Ö¤Ë¡Ø¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¡Ù¡Ä¡Ä²Ä°¦¤¹¤®¤ëÉ½¾ð¤È¥Ýー¥º¡Û
¥½¥Õ¥¡¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¶Ä¸þ¤±¤Ç¸Ç¤Þ¤ëÇ¡¦¥í¥Ã¥·¥å¤¯¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥í¥Ã¥·¥å¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Î¥í¥Ã¥·¥å¤¯¤ó¡£¾ùÅÏ²ñ¤ÇÎÙ¤Î¥±ー¥¸¤Î»Ò¤òÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿·òµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ª·Þ¤¨¤ò·è¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥¡¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥·¥å¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¼êÂ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢°ì½Ö¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀäË¾¤·¤Æ¤ë¥í¥·¥å¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤¥Ýー¥º¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤â¡Ø½õ¤±¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»×¤ï¤º¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÉ½¾ð¡É¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¤ÈÈ¿¶Á
¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥í¥Ã¥·¥å¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎX¥æー¥¶ー¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£É½¾ð¤¬¤Þ¤¿¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í♡¡×¡Ö´é¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Õ¤Õ¥Ã¤È¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÉÔØâ¤«¤ï¤¤¤¤w¡×¡Ö½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡£Âº¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥Ã¥·¥å¤¯¤ó¤Î¡ÈÉ½¾ð¡É¤ò¤¤¤È¤ª¤·¤àµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥Ã¥·¥å¤¯¤ó¤Ï¤³¤Î¸å¤µ¤é¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ë¤á¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Çµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÃãÌÜ¤Ê»Ñ¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥í¥Ã¥·¥å¤¯¤ó¡£ÉáÃÊ¤«¤éÉ½¾ðË¤«¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¯¡¢¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤¿¥Ø¥½Å·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥³¥í¥ó¤È¤¯¤Ä¤í¤°¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¥í¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¥í¥Ã¥·¥å¤¯¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥í¥Ã¥·¥å¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§kaori
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£