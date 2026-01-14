¡ÚExcel¡Û¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡©Ê¸»úÎó¤äÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤Ç¿ô¤¨¤ëÊýË¡¤òÅ°Äì²òÀâ
¢£¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡ª
¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆÃÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¿ô¤ò¿ô¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î·ï¿ô¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¡Ö¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¡×¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥È¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ôÃÍ¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤ë¤Î¤«¡¢Ê¸»ú¤ò´Þ¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶õÇò¥»¥ë¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»È¤¦¤Ù¤´Ø¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´ðËÜ¤ÎCOUNT´Ø¿ô¤«¤é¡¢¾ò·ï»ØÄê¤¬¤Ç¤¤ëCOUNTIF´Ø¿ô¡¢¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤Î¾ò·ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë±þÍÑµ»¤Þ¤Ç¤òÅ°Äì²òÀâ¡£¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´Ø¿ô¤Î»È¤¤Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢½¸·×¶ÈÌ³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÀµ³ÎÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¤É¤Î´Ø¿ô¤ò»È¤¦¡© ¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤òÈæ³Ó¡ª¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¸Ä¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë¡×ÊýË¡¤Ï¡¢Ãæ¿È¤¬¿ôÃÍ¤«Ê¸»ú¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶õÇò¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¦¤Ù¤´Ø¿ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤Ã¤¿´Ø¿ô¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÀµ¤·¤¤·ï¿ô¤¬½¸·×¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Æµ¡Ç½¤Î°ã¤¤¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤Î¼ïÎà¤ÈÁª¤ÓÊý¡ÊÈæ³ÓÉ½¡Ë
¿ô¤¨¤¿¤¤¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ïÎà¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î5¤Ä¤Î´Ø¿ô¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ò°ìÍ÷É½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ´Ø¿ôÌ¾ ¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡ÊÂÐ¾Ý¡Ë ¼ç¤ÊÍøÍÑ¥·¡¼¥ó COUNT ¿ôÃÍ¤Î¤ß Çä¾å¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¹Ô¿ô¡¢½ÐÀÊ¿Í¿ô¤Ê¤É COUNTA ¶õÇò°Ê³°¤¹¤Ù¤Æ¡ÊÊ¸»ú¡¦¿ôÃÍ¡¦µ¹æ¡Ë »áÌ¾¥ê¥¹¥È¤Î·ï¿ô¡¢½»½êÏ¿¤ÎÆþÎÏºÑ¤ß¿ô COUNTBLANK ¶õÇò¥»¥ë¤Î¤ß ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÌ¤²óÅú¿ô¡¢·ç¶ÐÆü¿ô¤Î³ÎÇ§ COUNTIF 1¤Ä¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î Îã¡§¡ÖÅìµþ»ÙÅ¹¡×¤Î¿ô¡¢¹ç³Ê¼Ô¤Î¿Í¿ô COUNTIFS Ê£¿ô¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î Îã¡§¡ÖÅìµþ»ÙÅ¹¡×¤«¤Ä¡Ö20Âå¡×¤Î¿Í¿ô
Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¡Ö¿ôÃÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¤À¤±¡×¤òÀµ³Î¤Ë¿ô¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é COUNT ´Ø¿ô¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÌ¾Á°¤Ê¤É¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¡×¤ò¿ô¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï COUNTA¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¡Ë´Ø¿ô¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¢¨A¤Ï¡ÖAll¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¡Ë¡×¤È³Ð¤¨¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡¦¤â¤·¡ÖÆÃÄê¤Î¾ò·ï¡Ê¡»¡»°Ê¾å¡¢¡»¡»¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ê¤É¡Ë¡×¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Î COUNTIF ·Ï¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ´ðËÜ¤Î»È¤¤Êý¡§¥Ç¡¼¥¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¤ò¿ô¤¨¤ë¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¡ÖÁ´Éô¤Ç²¿·ï¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ï½¸·×¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¿ô¤¨¤¿¤¤ÂÐ¾Ý¤¬¡ÖÌ¾Á°¡ÊÊ¸»ú¡Ë¡×¤Ê¤Î¤«¡Ö¶â³Û¡Ê¿ôÃÍ¡Ë¡×¤Ê¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´Ø¿ô¤òÀµ¤·¤¯»È¤¤Ê¬¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
COUNT¡§¿ôÃÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤ë
COUNT¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¡Ë´Ø¿ô¤Ï¡¢»ØÄê¤·¤¿ÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿ôÃÍ¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¤Î¸Ä¿ô¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆüÉÕ¤ä»þ¹ï¤â¿ôÃÍ¤Î°ì¼ï¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸»ú¡Ê¥Æ¥¥¹¥È¡Ë¤ä¥¨¥é¡¼ÃÍ¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Çä¾åÅÁÉ¼¤Î¹Ô¿ô¤ä¡¢ÅÀ¿ô¤¬ÆþÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¿ô¤À¤±¤òÀµ³Î¤Ë³ä¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¿ô¼°
=COUNT(ÈÏ°Ï)
COUNTA¡§¶õÇò°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥ë¤ò¿ô¤¨¤ë
COUNTA¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¡Ë´Ø¿ô¤Ï¡¢¿ôÃÍ¡¢Ê¸»ú¡¢µ¹æ¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖA¡×¤Ï¡ÖAll¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤È³Ð¤¨¤ë¤È¡ý¡£¼ç¤Ë»áÌ¾¥ê¥¹¥È¤Î¿Í¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅúºÑ¤ß¿ô¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¿ô¼°
=COUNTA(ÈÏ°Ï)
COUNTBLANK¡§¶õÇò¥»¥ë¤Î¸Ä¿ô¤ò¿ô¤¨¤ë
COUNTBLANK¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥¯¡Ë´Ø¿ô¤Ï¡¢»ØÄê¤·¤¿ÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶õ¤Î¥»¥ë¡×¤Î¿ô¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£
Ì¾Êí¤ÎÆþÎÏÏ³¤ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎÌ¤²óÅú¿ô¡¢·ç¶ÐÆü¿ô¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¡×¤òÆÃÄê¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê´Ø¿ô¤Ç¤¹¡£
¿ô¼°
=COUNTBLANK(ÈÏ°Ï)
¢£ ¾ò·ï»ØÄê¡§ÆÃÄê¤ÎÊ¸»ú¤äµ¹æ¤ò¿ô¤¨¤ë¡ÊCOUNTIF¡Ë¡ÖÆÃÄê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î°Æ·ï¿ô¡×¤ä¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Î¿ô¡×¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¥»¥ë¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢COUNTIF¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¥¤¥Õ¡Ë´Ø¿ô¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£ËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¼êºî¶È¤ÇÃµ¤¹¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
COUNTIF¡§1¤Ä¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦¥»¥ë¤ò¿ô¤¨¤ë
COUNTIF´Ø¿ô¤Ï¡¢¡Ö=COUNTIF(ÈÏ°Ï, ¸¡º÷¾ò·ï)¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢»ØÄê¤·¤¿¾ò·ï¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¸Ä¿ô¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸»ú¤ò¿ô¤¨¤ë¾ì¹ç¡§ "¤Ï¤¤" ¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç°Ï¤ó¤Ç»ØÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¿ôÃÍ¤òÈæ¤Ù¤ë¾ì¹ç¡§ ">=80" ¡Ê80°Ê¾å¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÈæ³Ó±é»»»Ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÅÀ¿ô¤ä²Á³Ê¤ÎÊ¬ÉÛ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µ¹æ¤ò¿ô¤¨¤ë¾ì¹ç¡§ ½ÐÀÊÊí¤Ê¤É¤Î "¡û" ¤ä "¡ß" ¤âÀµ³Î¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿ÊÄ½´ÉÍý¤äºß¸Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¼«Æ°²½¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¿ô¼°¤Î²òÀâ
COUNTIF( B2:B4 , "¤Ï¤¤" )
¡¦ÈÏ°Ï¡§B2:B4 ¡Ö¤É¤³¤òÄ´¤Ù¤ë¤«¡×¤ò»ØÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢B2¥»¥ë¤«¤éB4¥»¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÈÏ°Ï¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¡º÷¾ò·ï¡§"¤Ï¤¤" ¡Ö²¿¤òÃµ¤¹¤«¡×¤ò»ØÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ±þÍÑ¡§Ê£¿ô¾ò·ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿ô¤¨¤ë¡ÊCOUNTIFS¡Ë¡ÖÅìµþ»ÙÅ¹¤ÎÃ´Åö¤Ç¡¢¤«¤ÄÇä¾å¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¿ô¡×¤Ê¤É¡¢¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤ÏCOUNTIFS¡Ê¥«¥¦¥ó¥È¥¤¥Õ¥¹¡Ë´Ø¿ô¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÙ¤«¤¯¥Ç¡¼¥¿¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
COUNTIFS¡§Ê£¿ô¤Î¾ò·ï¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¥»¥ë¤ò¿ô¤¨¤ë
COUNTIFS´Ø¿ô¤Ï¡¢¡Ö=COUNTIFS(¾ò·ïÈÏ°Ï1, ¾ò·ï1, ¾ò·ïÈÏ°Ï2, ¾ò·ï2...)¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¡¢ºÇÂç127¸Ä¤Þ¤Ç¤Î¾ò·ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ä¡ÊAND¡Ë¡×¤Î¾ò·ï¡§ »ØÄê¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¥Ç¡¼¥¿¤Î¤ß¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀÊÌ¤¬½÷À¡×¤«¤Ä¡ÖÇ¯Îð¤¬30Âå¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÎÃê½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆüÉÕ¤ÎÈÏ°Ï»ØÄê¡§ ¡Ö4·î1Æü°Ê¹ß¡×¤«¤Ä¡Ö4·î30Æü¤Þ¤Ç¡×¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆÃÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤Î·ï¿ô¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ô¼°¤Î²òÀâ
=COUNTIFS(B2:B4,"½÷À",C2:C4,">=30",C2:C4,"<40")
¡¦Âè1¤Î¾ò·ï¡§B2:B4, "½÷À"
°ÕÌ£¡§BÎó¡ÊÀÊÌ¡Ë¤¬¡Ö½÷À¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦Âè2¤Î¾ò·ï¡§C2:C4, ">=30"
°ÕÌ£¡§CÎó¡ÊÇ¯Îð¡Ë¤¬¡Ö30°Ê¾å¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦Âè3¤Î¾ò·ï¡§C2:C4, "<40"
°ÕÌ£¡§CÎó¡ÊÇ¯Îð¡Ë¤¬¡Ö40Ì¤Ëþ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¢£¥ß¥¹¤òËÉ¤°¡ª ÀäÂÐ»²¾È¡Ê$¡Ë¤ÈÈÏ°Ï»ØÄê¤Î¥³¥Ä¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ»È¤¤²ó¤¹ºÝ¡¢»²¾ÈÈÏ°Ï¤¬¾¡¼ê¤Ë¥º¥ì¤Æ·×»»¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡£¡ÖÀäÂÐ»²¾È¡×¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°·¤¦ºÝ¤âÀµ³Î¤Ç¥ß¥¹¤Î¤Ê¤¤½¸·×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀäÂÐ»²¾È¡Ê$¡Ë
¿ô¼°¤òÂ¾¤Î¥»¥ë¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤â¡¢»²¾È¤¹¤ëÈÏ°Ï¤ò¸ÇÄê¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤¬¡ÖÀäÂÐ»²¾È¡×¤Ç¤¹¡£¥»¥ëÈÖÃÏ¤ÎÎóÈÖ¹æ¤È¹ÔÈÖ¹æ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö$¡×µ¹æ¤òÉÕ¤±¡ÊÎã¡§`$A$1:$B$10`¡Ë¡¢ÈÏ°Ï¤ò¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
COUNTIF´Ø¿ô¤Ê¤É¤Ç½¸·×ÍÑ¤ÎÉ½¤òºî¤ëºÝ¡¢¤³¤ÎÀßÄê¤òËº¤ì¤ë¤È¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸¡º÷ÈÏ°Ï¤¬°ìÃÊ¤º¤Ä²¼¤Ë¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Àµ¤·¤¤·ï¿ô¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ô¼°ÆþÎÏÃæ¤Ë F4¥¡¼¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¡Ö$¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÉ¬¤º³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÈÏ°Ï»ØÄê¤Î¥³¥Ä
Àµ³Î¤Ê½¸·×¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈÏ°ÏÁªÂò¤Î»ÅÊý¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤¬º£¸åÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈÏ°Ï¤òÂ¿¤á¤Ë¤È¤ë¤«¡¢ÎóÁ´ÂÎ¡ÊÎã¡§A:A¡Ë¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤â¼«Æ°¤Ç·×»»ÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É½¤ò¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë²½¡×¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁý¸º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÏ°Ï¤¬¼«Æ°¿½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ô¼°¤ò½ñ¤Ä¾¤¹¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢»²¾È¥ß¥¹¤òº¬ËÜ¤«¤éËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢£ÇúÂ®¸úÎ¨²½¡§´Ø¿ô¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿ô¤¨¤ë2¤Ä¤ÎÎ¢¥ï¥¶¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶´Ø¿ô¤òÆþÎÏ¤¹¤ë»þ´Ö¤¹¤éÀË¤·¤¤¡×¡Ö°ì»þÅª¤Ë·ï¿ô¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¤ÎÉ¸½àµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É½¸·×½Ñ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ¡¤«¤º¤Ë°ì½Ö¤Ç¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¡ª ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¡×¤Î³èÍÑ
¤â¤Ã¤È¤â¼ê·Ú¤Ê¤Î¤¬¡¢²èÌÌ±¦²¼¤Î¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¡×¤ò¸«¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¿ô¤¨¤¿¤¤ÈÏ°Ï¤ò¥Þ¥¦¥¹¤Ç¥É¥é¥Ã¥°¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÁªÂòÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¸Ä¿ô¡×¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¸Ä¿ô¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÀßÄê´°Î»¡£´Ø¿ô¤ÎÆþÎÏ¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤º¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¤È·ï¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¡ÖÃê½Ð·ë²Ì¡×¤«¤é·ï¿ô¤òÆÉ¤ß¼è¤ë
ÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼µ¡Ç½¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
É½¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¤«¤±¡¢¾ò·ï¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à¤È¡¢²èÌÌº¸²¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤Ë¡Ö¡»¡»¥ì¥³¡¼¥ÉÃæ¡¢¢¤¢¤¸Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¢¤¢¤¸Ä¡×¤¬¡¢¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀµ³Î¤Ê·ï¿ô¤Ç¤¹¡£
COUNTIF´Ø¿ô¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é·ï¿ô¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ê¬ÀÏ¤Î¸½¾ì¤Ç½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£¢£¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
COUNT´Ø¿ô¤ÈCOUNTA´Ø¿ô¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
COUNT´Ø¿ô¤Ï¿ôÃÍ¥Ç¡¼¥¿¡ÊÆüÉÕ¤ò´Þ¤à¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥ë¤Î¸Ä¿ô¤Î¤ß¤ò¿ô¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇCOUNTA´Ø¿ô¤Ï¡¢¿ôÃÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸»ú¡¢µ¹æ¡¢¿ô¼°¤Î·ë²Ì¤Ê¤É¡Ö¶õÇò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥»¥ë¡×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ì¾Êí¤ä¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤Ê¤É¡¢Ê¸»ú¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤ò¿ô¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏCOUNTA´Ø¿ô¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃÄê¤ÎÊ¸»ú¡Ê¡Ö¡»¡×¤Ê¤É¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¥»¥ë¤À¤±¤ò¿ô¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡©
COUNTIF´Ø¿ô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢AÎó¤Ë¡Ö¡»¡×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤¢¤ë¤«¿ô¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢=COUNTIF(A:A, "¡»") ¤ÈÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¸¡º÷¾ò·ï¤ò¥À¥Ö¥ë¥¯¥©¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê" "¡Ë¤Ç°Ï¤à¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2¤Ä°Ê¾å¤Î¾ò·ï¡Ê¡ÖÅìµþ»ÙÅ¹¡×¤«¤Ä¡ÖÇä¾å100°Ê¾å¡×¤Ê¤É¡Ë¤Ç¿ô¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡©
COUNTIFS´Ø¿ô¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£=COUNTIFS(ÈÏ°Ï1, ¾ò·ï1, ÈÏ°Ï2, ¾ò·ï2, ...) ¤Î·Á¼°¤Ç¡¢ºÇÂç127ÁÈ¤Þ¤Ç¾ò·ï¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤«¤Ä¡ÊAND¾ò·ï¡Ë¡×¤Î½¸·×¤ËÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥»¥ë¤¬¶õÇò¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢COUNTA´Ø¿ô¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ë ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ê¶õÇòÊ¸»ú¡Ë¡× ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢COUNTA´Ø¿ô¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò°ì³ç¤Çºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÃÖ´¹µ¡Ç½¡ÊCtrl + H¡Ë¤ò»È¤¦¤Î¤¬¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
´Ø¿ô¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤ÎÁªÂòÈÏ°Ï¤Î¸Ä¿ô¤À¤±ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡©
¥¨¥¯¥»¥ë²èÌÌ±¦²¼¤Î ¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¡× ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥»¥ë¤òÈÏ°ÏÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î¸Ä¿ô¤¬¼«Æ°Åª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¥Ð¡¼¤ò±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤Î¸Ä¿ô¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û¥¨¥¯¥»¥ë¤Î¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ½¸·×¤ò¼«Æ°²½¤·¤è¤¦¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¤Î½¸·×¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ïÎà¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È´Ø¿ô¤òÀµ¤·¤¯Áª¤Ö¤³¤È¤¬¸úÎ¨²½¤Î¸°¤Ç¤¹¡£
¿ôÃÍ¤Î¤ß¤Ê¤é¡ÖCOUNT¡×¡¢Ê¸»ú¤ò´Þ¤à¤Ê¤é¡ÖCOUNTA¡×¡¢¶õÇò¤Ê¤é¡ÖCOUNTBLANK¡×¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡ÖCOUNTIF¡×¤äÊ£¿ô¾ò·ïÂÐ±þ¤Î¡ÖCOUNTIFS¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ðËÜ¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£