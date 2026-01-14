¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°ä´¸¡×¡¡JFA¤¬¡É·«¤êÊÖ¤·¡É¤Ë´íµ¡´¶¡Ä¸¦½¤ÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ø
µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¸å¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï1·î14Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎJFA¥Ï¥¦¥¹¤Çµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢°Ñ°÷²ñ¸å¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¶âÌÀµ±¡¦Á°´ÆÆÄ¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1·î4ÆüÉÕ¤Ç´ÆÆÄ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ËÜ¾»Ë®¡¦µ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°ä´¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¡¢¶âÌÀµ±Á°´ÆÆÄ¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1·î4ÆüÉÕ¤ÇÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç´ÆÆÄ¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¶âÌÀµ±»á¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î´ÆÆÄ»þÂå¡¢Áª¼ê¤ØË½ÎÏ¤äË½¸À¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð¡£2022Ç¯3·î¡¢JFA¤Ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òSµé¡Ê¸½Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë¤«¤éAµé¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¡¢»ñ³Ê¼«ÂÎ¤ò1Ç¯´ÖÄä»ß¡¢¤µ¤é¤Ë¸¦½¤¤È¼Ò²ñÊô»Å³èÆ°¤ò²Ê¤·¤¿¡£¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËSµé¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òºÆ¼èÆÀ¡£2023Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤«¤éÊ¡²¬¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¸¦½¤¤ò´Þ¤á¤¿¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¤±¤¿¶â»á¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ËÜµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¸¦½¤ÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Î¸¦½¤¡¢ÌäÂê¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¸¦½¤¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ½è¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÛ¸î»Î¤ÎÀèÀ¸¤È¤âÏ¢·È¤ò¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ï²þ¤á¤ÆÉ¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀJ¥ê¡¼¥°¤«¤éº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤¨Êó¹ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½èÊ¬¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿½ê¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¡¢¼ã¼Ô¤ÎÌ¤Íè¤ò»ØÆ³¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤Ë·Ò¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿J¥ê¡¼¥°¤«¤éÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊË½¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤±¤óÀÕ½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿Ä®ÅÄ¤Î¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤«¤é¾ðÊó¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢JFA¤â¾ðÊó¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿µ½Å¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë°Æ·ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë