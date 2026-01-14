U-17ÆüËÜÂåÉ½¤«¤éÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¡ÄÉÔºß´ü´Ö¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡¡Í¥¾¡¤Ë´¶³´¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎºÙ»³ÅÄÎç¿¿¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡É¡£
¡¡º£²ó¤Ï·è¾¡Àï¤Ç¼¯Åç³Ø±à¤ò3-0¤Ç²¼¤·¤Æ½é¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦ºÙ»³ÅÄÎç¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î2Ç¯À¸DFÃÝÌîÉöÂÀ¤«¤é¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿ÃË¤¬¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤È¤Î·è¾¡Àï¡£1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾29Ê¬¡¢ºÙ»³ÅÄ¤Ï¼«¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÁ°Àþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿FWÆÁÂ¼ÉöÂç¤ÎÆ°¤¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±¦Â¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¡£Áê¼êDF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÍî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÆÁÂ¼¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Áê¼êDF¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎPK¤Ï¼¯Åç³Ø±à¤ÎGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ±39Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤à¡£
¡¡º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ºÙ»³ÅÄ¤Ï¡ÖµÕ¥µ¥¤¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÃé¼Â¤Ë¿ë¹Ô¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¯¥í¥¹¤Ï¥×¥à¥é¥Ô¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤ÇÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢¸åÊý¤ËÍî¤Á¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¡£
¡¡ÇúÈ¯Åª¤Ê²ÃÂ®¤«¤é¡¢¡Ö¸å¤í¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊËÙ¥Î¸ý¡Ë±ÍÂÀ¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤è¤ê¤âÀè¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ËÙ¥Î¸ý¤Î±¦Â¤«¤éÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡3-0¤Î²÷¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò2ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬²ù¤·¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢Ã¥¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Î»î¹ç¤âºÇ¸å¤ÎÊý¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºÙ»³ÅÄ¤Ï¤â¤È¤â¤È¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼çÀï¾ì¤Ç¡¢¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ¤Ç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·Â³¤±¡¢¤³¤³¤¬´õË¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤¬½êÂ°¤¹¤ë¼¯»ùÅç¸©¥ê¡¼¥°1Éô¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÃÝÌî¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤¤ÏÀµÄ¾¤«¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç¤ÏÃÝÌî¤¬4¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÄêÃå¡£ºÙ»³ÅÄ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÉÔÆ°¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÇØÈÖ¹æ¤â7ÈÖ¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤ÏËÙ¥Î¸ý¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤âÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Á´»î¹ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÄÅ¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¡¢±äÄ¹Á°È¾10Ê¬¤ËµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡Ê»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆPKÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡Ë¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤º¤Ã¤È¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÃÝÌî¤¬¡ÊU-17¡ËÂåÉ½¤ÇÈ´¤±¤ë´ü´Ö¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃ¯¤è¤ê¤âÁö¤í¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¤·¡¢¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ°Õ¼±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ë·Á¤Ç¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤«¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÁöÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢µ¢¿Ø¤ÎÂ®¤µ¡¢¥¯¥í¥¹¤ä¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯Á°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óËá¤«¤ì¡¢ÃÝÌî¤¬ÉÔºß»þ¤ËÉÔÆ°¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎºÂ¤ò¤½¤Î¼ê¤ËÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÎ¾Êý¤È¤â¹¶·âÅª¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÅöÁ³¡¢Áê¼ê¤ÏËÍ¤é¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï³Ð¸ç¤Î¾å¤À¤·¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤éÁ´ÎÏ¤ÇÌá¤ë¡£Ìá¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¥¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¦°ìÅÙ¹¶¤áÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë²ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ì´íµ¡´¶¤È¼ÂÎÏ¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¼«¿®¤¬º£Âç²ñ¤Ç°ìµ¤¤Ë²Ö³«¤¤¤¿¡£½éÀï¤ÎÅì³¤³Ø±àÀï¤Ç1¥¢¥·¥¹¥È¡¢3²óÀï¤Î¿å¸ýÀï¤ÏFWÁÒÃæÍ¥²ï¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë¡£1¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¡¢4-0¤Î¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ç¤Ï1¥¢¥·¥¹¥È¡£1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¡ØÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤À¿ÊÏ©¤ÏÌ¤Äê¤À¡£¥×¥í¤«Âç³Ø¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ºÙ»³ÅÄ¤Ï¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¼«¸Ê¸¦ïÓ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹â¹»À¸¤ÇËþ°÷¤Î¹ñÎ©¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â³Ú¤·¤µ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
かけがえのない財産を掴んだ細山田の目は、将来への不安よりも希望の方が大きかった。