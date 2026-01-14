¡Ú¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È·¿Ì©Í¢»ö·ï¡ÛÀ¶¿å¹ÁÆþ¹Á¤Î³°¹ñÁ¥Äì¤Ë¥³¥«¥¤¥ó±£¤·Ì©Í¢¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤Î4¿Í¡ÄÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë(ÀÅ²¬ÃÏ¸¡)
2025Ç¯7·î¡¢À¶¿å¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¤¿³°¹ñÀÒ¤Î²ßÊªÁ¥¤ÎÁ¥Äì¤Ë¥³¥«¥¤¥óÌó20¥¥í¤ò±£¤·¤ÆÌ©Í¢Æþ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤é4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î47ºÐ¤ÎÃËÀ¤é4¿Í¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¡¢À¶¿å¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¤Æ¤¤¤¿³°¹ñÀÒ¤Î²ßÊªÁ¥¤Ë¥³¥«¥¤¥óÌó20¥¥í¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤ÇÌó5²¯±ßÁêÅö¤ò±£¤·¤ÆÌ©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï¤³¤Î4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢14ÆüÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½èÊ¬¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤Ï¡Ö¸øÈ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬Àµ¤ÊÈ½·è¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥«¥¤¥ó¤Ï¿å¿¼12¥áー¥È¥ë¤ÎÁ¥Äì¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢4¿Í¤Ï²ßÊªÁ¥¤Î¾èÁÈ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£