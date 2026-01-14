È¬²µ½÷¸÷¡¢¥¢¥Ë¥áÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¶ÛÄ¥¡¡¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡ÙÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë½ÅÍ×¥¥ã¥éÌò
¡¡Hey! Say! JUMP¤ÎÈ¬²µ½÷¸÷¤¬¡¢¡Ø¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¿·ºî¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¡Ê4·îÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¡¦¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±é¤¸¤ë±§Ãè¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¡ª¶ÛÄ¥¤Î´é¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ëÈ¬²µ½÷¸÷
¡¡È¬²µ½÷¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ÷¡Ê¤Õ¤¦¡Ë¤ËËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë½ÅÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ë¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢º£²ó¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¡£
¡¡ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¡¼¤«¤é´Ñ¸÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥Õ¥©¥ë¥à¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¤ËËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀ¼Í¥Ä©Àï¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢É÷(¤Õ¤¦)¤äÎ®(¤ë¤¤)¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦À¥ÈøæÆÂÀÌò¤òÅ·ºêÞæÊ¿¡¢æÆÂÀ¤ÎÍ§¿Í¡¦³ÑÃ«µ×»ÎÌò¤òµÌÎ¶´Ý¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ï¤ó¤¹¤â¤¢¤Î¼ÒÄ¹¡¦¿ÀÎ©Ìð¿Ü²¦Ìò¤ò¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º1ºîÌÜ¡ØËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ß¡¼¥Þ¥ß¡Ù¡Ê1983¡Á84Ç¯ÊüÁ÷¡ËºÇ½ªÏÃÊüÁ÷¤«¤é¡¢40Ç¯¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤Ï¡¢1998Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ØËâË¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥é¥é¡Ù°ÊÍè¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉ÷¤Ï²ÆµÙ¤ß¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾®³ØÀ¸¤Ç¡¢Î®¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤±¤É´èÄ¥¤ê²°¤ÎÃæ³ØÀ¸¡Ä¤à¤«¤·¤ÏÃçÎÉ¤·»ÐËå¤À¤Ã¤¿2¿Í¤â¡¢ºÇ¶á¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¤Ê¤ó¤À¤«±ó¤¤¡£¤¢¤ëÆü¡¢É÷¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±§ÃèÁ¥¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤«¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ìÊý¤ÇÎ®¤â¤Þ¤¿¡¢ÁÇÅ¨¤ÊËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ëÉ÷¤ÈÎ®¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤Õ¤¿¤Ä¡£¡Ö´ü¸Â¤Ï1Ç¯´Ö¡×¡¢¡ÖËâË¡¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤Ë¤â ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤é¤Ì¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£È¬²µ½÷¸÷¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ë¥ß¡¼¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ê¤ó¤È¡¢º£²ó¤¬À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Î±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¡¼¤«¤é´Ñ¸÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢ËâË¡¤Î¹ñ¤Î½»¿Í¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤â¥Õ¥©¥ë¥à¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¼ç¿Í¸ø¤ËËâË¡¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÀ¼Í¥Ä©Àï¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÏËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È³Ú¤·¤¯¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒËÍ¤¬±é¤¸¤ë¥ß¡¼¥¿¡¼¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Å·ºêÞæÊ¿¥³¥á¥ó¥È
¡¡À¥ÈøæÆÂÀÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ô¤¨¤íËâË¡¾¯½÷¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·ºî¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¡£¥¢¥Õ¥ì¥³ºî¶È¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè¼ýÏ¿¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä½À¤é¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤äÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤¤¶õµ¤¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ë¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ÆÆü¡¹¤Î¥Á¥¯¥Á¥¯¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ìî¡¹»³É÷Ìò¤ÎµÌ¤á¤¤¤µ¤ó¡¢Ìî¡¹»³Î®Ìò¤Î¾®¼¯¤Ê¤ª¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ÇºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¤¼¤Ò¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªÅ·ºê±é¤¸¤ëæÆÂÀ¤¯¤ó¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª
¢£µÌÎ¶´Ý¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡ØËâË¡¤Î»ÐËå¥ë¥ë¥Ã¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ç³ÑÃ«µ×»ÎÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µÌ Î¶´Ý¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤¢¤ó¤Ê»ö¤ä¤³¤ó¤Ê»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿ÍÃ£¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¡ª¥É¥¿¥Ð¥¿¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢´Ñ¤¿¿Í¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÊüÁ÷¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªËÍ¤âÆ±¤¸¤¯¡¢ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¿ùÅÄÃÒÏÂ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¿ÀÎ©Ìð¿Ü²¦¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¿ùÅÄÃÒÏÂ¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤òÇä¤ê¹þ¤à¤Î¤¬ÌòÌÜ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î»ö¤Ï¸å²ó¤·¡£Àè¤º¤ÏºîÉÊ¤ÈÈà½÷Ã£¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
