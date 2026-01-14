¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡²¶¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»ÇÕ¡ÛÂç·îÍ·²í¡¡2ÆüÌÜ¤âÎÏ¶¯¤¯Ì¥Î»¤¹¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡Ö²¶¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»ÇÕ¡×¤¬14Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£½éÆüÆ°¤¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ì¿Í¤¬Âç·îÍ·²í¡Ê25¡áÅìµþ¡Ë¤À¡£
¡¡½éÆü¤Ï1R1¹æÄú¤Î1Áö¤À¤Ã¤¿Âç·î¡£¥¤¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥³¥ó¥Þ15¤Î5ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤Ç¿¤ÓÊÖ¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÀè¥Þ¥¤¡£¥Ð¥Ã¥¯Æ¨¤²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ44¹æµ¡¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥é¤Ï¸«¤¿¤À¤±¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤·¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ç¿¤ÓÊÖ¤¹´¶¤¸¤â¤¢¤ë¡£¥¿¡¼¥ó¤Ç¤â²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½éÆü¤È¤·¤Æ¤Ï´°àú¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£Àá¤â¥Î¡¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤â´°Ä´Àë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÊ¿ÏÂÅç¤Ï¡¢º£Àá¤¬11²óÌÜ¤Î»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç·î¡£²áµî10Àá¤Ç2¾¡¤Î¤ß¤È¶ìÀï·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢º£Àá¤Ï¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤·¤¿¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹çÌÌ¤â½¼¼Â¡£2ÆüÌÜ¤Î5R3¹æÄú¡¢10R6¹æÄú¤âÎÏ¶¯¤¯Ì¥Î»¤¹¤ë¡£