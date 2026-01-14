Netflix¡§ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê±Ç²è¡Ë¡¡°½Ìî¹ä¼ç±é¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡Ù1°Ì¤Ë
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê1·î5Æü¡Á11Æü¡Ë¤òÈ¯É½¡£±Ç²èºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢°½Ìî¹ä¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡¡¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²áÇ®ÊóÆ»¤ÈÁÊ¾Ù¤Î±²Ãæ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£»ö·ï¤Ï¤ä¤¬¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë¡ÖÀµµÁ¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë¡£¶¦±é¤Ï¡¢¼Æºé¥³¥¦¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢¤Û¤«¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡¢Á°½µ1°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¡Ê26Ç¯¡Ë¡£8Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤òµÇ°¤·¤¿¥¦¥©¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè205´üÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡Ê¹Ë·¼±Ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¡¢ÁÒÍªµ®¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Ãæ»³æÆµ®¡¢±º¾åÚð¼þ¡Ë¤¬½¸·ë¡£X¤ÇÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï100Ëü°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡Ù¡Ê25Ç¯¡Ë¡£2½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤Û¤«¡¢¹á¹Á¡¢¥¿¥¤¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤âTOP10Æþ¤ê¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÈó±Ñ¸ì¡Ë¤Ç¤â7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ï¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤Ç¡¢2½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¡£ÆüËÜ¤Î¤Û¤«¡¢ËÌ²¤¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤âTOP10Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5°Ì¤Ï¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¼ç±é¤Î¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¡Ê25Ç¯¡Ë¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¡È½Ð²ñ¤¤¡É¤ÎÎ¢¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Â³ÊÔ±Ç²è¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6°Ì¤Ï¡¢¡ÖÂè76²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ÇµÓËÜ¾Þ¡Êºä¸µÍµÆó¡Ë¤ÈÆüËÜ±Ç²è½é¤Î¥¯¥£¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥à¾Þ¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¤Î¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤¬2½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡7°Ì¤Ï¡¢4½µÏ¢Â³TOP10Æþ¤ê¤Î¡Ø10DANCE¡Ù¡£°æ¾åº´Æ£¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤òÃÝÆâÎÃ¿¿¡ßÄ®ÅÄ·¼ÂÀW¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¡£À³Ê¤â²ÁÃÍ´Ñ¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¤À¤±¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆó¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É5¼ïÌÜ¤È¥é¥Æ¥ó5¼ïÌÜ¤Î·×10¼ïÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤ò1Æü¤ÇÍÙ¤ê¤¤ë²á¹ó¤Ê¶¥µ»¡Ö10¥À¥ó¥¹¡Ê¥Æ¥ó¥À¥ó¥¹¡Ë¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¤ä¤¬¤Æ¸ß¤¤¤Ë¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡8°Ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ç¥£¥¶¥¹¥¿¡¼Ä¶Âçºî¡ØÂç¹¿¿å¡Ù¤Ç¡¢4½µÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£56¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇTOP10Æþ¤ê¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÈó±Ñ¸ì¡Ë1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9°Ì¤Ï¡¢¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤Î»³ºêµ®´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯ ¤ª¤Ð¤±¤º¤«¤ó¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£10°Ì¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾Úö¼ç±é¡¢¹õß·À¶´ÆÆÄ¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¡ØCloud¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤¬3½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Î½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê1·î5Æü¡Á1·î11Æü¡Ë
1¡§¤Ç¤Ã¤Á¤¢¤²¡¡¡Á»¦¿Í¶µ»Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ê¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê½µ¿ô¡§1¡Ë
2¡§¶µ¾ì Reunion¡Ê2¡Ë
3¡§¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡Ê2¡Ë
4¡§¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ê2¡Ë
5¡§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ê1¡Ë
6¡§²øÊª¡Ê2¡Ë
7¡§10DANCE¡Ê4¡Ë
8¡§Âç¹¿¿å¡Ê4¡Ë
9¡§¥´¡¼¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯ ¤ª¤Ð¤±¤º¤«¤ó¡Ê1¡Ë
10¡§Cloud¡Ê3¡Ë
