WBA¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ë°ì»þ3¤Ä¤¢¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥â¥Î¤È¤Ï¡©
¡¡WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê30¡Ë¤¬¡¢CBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃÝÆâÍ³·Ã¤ÎGood¡¡Shape¡¡Navi¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢°ì»þ´ü¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ÎÉô²°¤Ë3¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡³×¥¸¥ã¥ó¤ä¥¸¡¼¥ó¥º¤Ê¤É¸ÅÃå¹¥¤¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡Äé¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢ÍÎÉþ¡ÄÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î1¸Ä1¸Ä¤¬¤¤¤Á¤¤¤Á¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë¥³¥¹¥Ñ¤Î°¤¤¿ÍÀ¸Á÷¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢°Ø»Ò¤È¤«´ù¤È¤«¤âÂç¹¥¤¡£¡Ê¤È¤¯¤Ë¡Ë¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï²È¤Ë¥½¥Õ¥¡¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤ª¶â»ý¤Á¤Î²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤¬¹â¤¸¡¢¡Ö°ì»þ´ü¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î²È¤Ë¥½¥Õ¥¡¤¬3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÃÝÆâ¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡2¿Í³Ý¤±¥½¥Õ¥¡¡¼¤¬2¤Ä¤È1¿Í³Ý¤±¥½¥Õ¥¡¤¬1¤Ä¤ÇÉô²°ÌÌÀÑ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Äé¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤Éº£¤ÏÃÖ¤¾ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¹ØÆþ¤ò¡Ë¹µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£