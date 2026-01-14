Netflix¡§ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¡Åß¥¢¥Ë¥á¡¢STARTO¥«¥¦¥³¥ó¤Ê¤É¤¬½éÅÐ¾ì
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê1·î5Æü¡Á11Æü¡Ë¤òÈ¯É½¡£¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢8Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¡£ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢8¤Ä¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥â¡¼¥ê¥·¥ã¥¹¤ÇTOP10¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëTOP10Æþ¤êºîÉÊ¤Î¸ÄÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¯¥è¥à¥¢¥ï¡¼¥É2020¡×¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ2021¡×¡Ö¤³¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2023¡×Åù¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿Íµ¤¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿¡Ù¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢10¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÇTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ï¡¢9Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øtimelesz project -REAL-¡ÙVOL1¡ÊÁ´4ÏÃ¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤ËÂ³¤¯¡ÖÂèÆó¾Ï¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤é8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤à¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Ï¡¢Á°½µ1°Ì¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¡£¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷¤¬ËÜµ¤¤ÎÎø¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æ±ºî¤Ï¡¢5½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡6°Ì¤Ï¡¢4Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£ÅÔ¿À¼ù¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬Ï¢ºÜÃæ¤ÎÂçµÕÅ¾¤Î°ÛÀ¤³¦²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡7°Ì¤Ï¡¢¾¾²¼Æà½ï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê5ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£»ö¸Î»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬1Ç¯¸å¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£°äÂÎ¤Î¸íÇ§¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¤ÎÊÝ¸±¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤¤Ï¤¸¤á¤ëºÊ¡£²¿¤È¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¡½¡½¤½¤Î»×¤¤¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡8°Ì¤Ï¡¢»ÕÁö¤æ¤¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤¬²È»öÂå¹Ô¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜÀ¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¸¥á¥¸¥á±¢¥¥ã¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤Èà¤ò¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ï¿À!!¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¦¤¿¤²¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡9°Ì¤Ï¡¢±»ôÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤Î¥°¥¢¥É¥ë¡¼¥×½ôÅç¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯Åç¤Ç¤âTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡10°Ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¤¬3½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¿ä¤·¡É¤òµß¤¦¤¿¤áËÛÁö¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ë¡Î§¥í¥Þ¥ó¥¹¤À¡£
¡¡1·î¥¯¡¼¥ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£ÆüËÜ¤Î½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¿¥·¥ê¡¼¥º¡Ê1·î5Æü¡Á1·î11Æü¡Ë
1¡§¼ö½Ñ²öÀï Âè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¡Ê¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê½µ¿ô¡§1¡Ë
2¡§COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ê1¡Ë
3¡§Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿¡Ê1¡Ë
4¡§timelesz project -REAL- VOL1¡Ê1¡Ë
5¡§¥é¥ô¾åÅù¡Ê1¡Ë
6¡§Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡Ê1¡Ë
7¡§É×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê1¡Ë
8¡§Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ê1¡Ë
9¡§»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ê1¡Ë
10¡§¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ê3¡Ë
¡Ú²èÁü¡Ûµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëTOP10Æþ¤êºîÉÊ¤Î¸ÄÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡4°Ì¤Ï¡¢9Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Øtimelesz project -REAL-¡ÙVOL1¡ÊÁ´4ÏÃ¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤ËÂ³¤¯¡ÖÂèÆó¾Ï¡×¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤é8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤à¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Þ¤Ç´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡5°Ì¤Ï¡¢Á°½µ1°Ì¤À¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¡£¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷¤¬ËÜµ¤¤ÎÎø¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æ±ºî¤Ï¡¢5½µÏ¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤È°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¡¡6°Ì¤Ï¡¢4Æü¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£ÅÔ¿À¼ù¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Ì¡²è¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ë¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬Ï¢ºÜÃæ¤ÎÂçµÕÅ¾¤Î°ÛÀ¤³¦²¦Æ»¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£
¡¡7°Ì¤Ï¡¢¾¾²¼Æà½ï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê5ÆüÊüÁ÷³«»Ï¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¡£»ö¸Î»à¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬1Ç¯¸å¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡£°äÂÎ¤Î¸íÇ§¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿É×¤ÎÊÝ¸±¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤¤Ï¤¸¤á¤ëºÊ¡£²¿¤È¤·¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¡½¡½¤½¤Î»×¤¤¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡£²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤áÈÈºá¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡8°Ì¤Ï¡¢»ÕÁö¤æ¤¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÂ¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÌÚ²¼¤¦¤¿¤²¤¬²È»öÂå¹Ô¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¡¢¿ä¤·¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦F/ACE¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÊ¡¸¶Â¿Ê¹¤¯¤ó¤Î²È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¿ä¤·³è¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¥»¥¯¥·¡¼¡õ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜÀ¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¸¥á¥¸¥á±¢¥¥ã¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»ý¤ÄÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¤Èà¤ò¡ÖÂ¿Ê¹¤¯¤ó¤Ï¿À!!¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¦¤¿¤²¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡9°Ì¤Ï¡¢±»ôÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬¸¶ºî¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¡¢¹á¹Á¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ê¥Ö³¤¤Î¥°¥¢¥É¥ë¡¼¥×½ôÅç¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Ë¡¼¥¯Åç¤Ç¤âTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡10°Ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¤¬3½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¿ä¤·¡É¤òµß¤¦¤¿¤áËÛÁö¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ë¡Î§¥í¥Þ¥ó¥¹¤À¡£
¡¡1·î¥¯¡¼¥ë¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£ÆüËÜ¤Î½µ´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¿¥·¥ê¡¼¥º¡Ê1·î5Æü¡Á1·î11Æü¡Ë
1¡§¼ö½Ñ²öÀï Âè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¡Ê¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê½µ¿ô¡§1¡Ë
2¡§COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ê1¡Ë
3¡§Í¦¼Ô·º¤Ë½è¤¹ Ä¨È³Í¦¼Ô9004Ââ·ºÌ³µÏ¿¡Ê1¡Ë
4¡§timelesz project -REAL- VOL1¡Ê1¡Ë
5¡§¥é¥ô¾åÅù¡Ê1¡Ë
6¡§Í¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿´ïÍÑÉÏË³¡Ê1¡Ë
7¡§É×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê1¡Ë
8¡§Â¿Ê¹¤¯¤óº£¤É¤Ã¤Á!?¡Ê1¡Ë
9¡§»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡Ê1¡Ë
10¡§¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ê3¡Ë