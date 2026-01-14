·ëº§È¯É½¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡»¦Åþ¡¡MEGUMI¡Ö¤ª¡¼¤á¡¼¤Ç¡¼¤È¡¼¤¦¡¼¡ª¡×ÎëÌÚ°É¡¢ÀÐ¶¶ÀÅ¹á¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÏD¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡£¾¾ÅÄ²È¤ÎËö¤Ã»Ò¤Î´ò¤·¤¤Êó¹ð¤Ë¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤æ¤¦É±¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸åÆ£¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦É±¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤È¾¾ÅÄæÆÂÀ¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢½÷Í¥¡¦ÎëÌÚ°É¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½÷Í¥¡¦ÀÐ¶¶ÀÅ¹á¤â¡Ö¤æ¤¦¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤·¡¢½÷Í¥¤ÎMEGUMI¤â¡Ö¤ª¡¼¤á¡¼¤Ç¡¼¤È¡¼¤¦¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£