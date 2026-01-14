¡È250kg¤ÎµðÂç¥¤¥Î¥·¥·¡É¤¬Ãæ¹ñ¤Î³¹¤ò×Ñ×Ë¡ÖÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤â¿¯Æþ¡¡¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏÀ¤³¦°ä»º¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¡ÈÌîÀ¸¤Î¥È¥é¡É
¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¤ÎÊâÆ»¤òÁö¤ëµðÂç¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñËÌÅìÉô¤ÎµÈÎÓ¾Ê¤Ç1·î7Æü¡¢1Æ¬¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤¬»Ô³¹ÃÏ¤Ë¿¯Æþ¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÂÎ½Å¤ÏÌó250kg¤ËµÚ¤Ö¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»ÂðÃÏ¤«¤é¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤â¤½¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ï¥¤¥Î¥·¥·¤¬Å¹¤Î±ü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹²¤Æ¤Æ³°¤ËÃ¦½Ð¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹¼ç¤Ï¡ÖÆ¨¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¤µ¤¨½ý¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤ÏÃó¼Ö¾ì¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Î¥·¥·¤¬¿Ê¤ó¤ÀÀè¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î·úÊª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï·úÊª¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥Î¥·¥·¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ï¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥É¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ÇÃó¼Ö¾ì¤ÎÊ½¤Î¾å¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤Ç¤·¤¿¡£
Æ°²è¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥é¥ó¥¿¥ó¥Ü¡¼¥ë¹ñÎ©¸ø±à¡£
À¤³¦°ä»º¤Î1¤Ä¡Ö¥é¥ó¥¿¥ó¥Ü¡¼¥ë¾ë¡×¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢ÀäÌÇ´í×ü¼ï¡¦¥Ù¥ó¥¬¥ë¥È¥é¤ÎÊÝ¸î¶è¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥Õ¥¡¥ê¥Ä¥¢¡¼¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥¸¡¼¥×·¿¤Î¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÌîÀ¸¤Î¥È¥é¤Ï¥é¥ó¥¿¥ó¥Ü¡¼¥ë¾ë¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¤ÎÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸îÅö¶É¤Ï¥È¥é¤ò¸«¤«¤±¤¿¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¡¢¥µ¥Õ¥¡¥ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¼é¤ë¤è¤¦Íè±à¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£