¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤â¥ê¥ÔÇã¤¤¡ªÂçÀä»¿¤¹¤ë¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¡ÖËè²óÇã¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡×
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡ÚKALDI¡Û¥«¥ë¥Ç¥£1·î¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¾¦ÉÊ¡ªÇúÇã¤¤19ÉÊ¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¡¦Í¢Æþ¿©ÉÊÅ¹¡Ø¥«¥ë¥Ç¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¥«¥ë¥Ç¥£¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡È¥ê¥ÔÇã¤¤¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿©ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¢ö
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤Ç1ÈÖ¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¾Ò²ð¡Ö¹âµé¤Ê¤ªÅ¹¤ÇÇã¤¦¥ì¥Ù¥ë¡×
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡ÖËè²óÇã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤³¤Á¤é¡ª
◼︎¤â¤º¤¯¥¥à¥Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¤â¤Ø¤¸ / ¡ÚÎäÂ¢¡Û¤â¤º¤¯¥¥à¥Á¡¡150g¡¡ÀÇ¹þ478±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
²Æì¸©»º¤Î¤â¤º¤¯¤ò¡¢»ÝÌ£¤¬¤¢¤ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥¥à¥Á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¾¦ÉÊ¡£
ÀäÌ¯¤Ê´Å¿É¤µ¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¼ò¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤È¤·¤Æ¤â¢ö
◼︎¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÂçÀä»¿
¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡ª´Å¤¯¤Æ¡×¡Ö¤³¤³¡Ê¥«¥ë¥Ç¥£¡Ë¤Î¤â¤º¤¯¥¥à¥Á¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢¡Ö¥¥à¥Á³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Á¤ã¤¦¡©¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¥È¥Ã¥×¤ä¤È»×¤¦¡£»ä¤â¡×¡ÖÀäÂÐ¸«¤Ä¤±¤¿¤éÇã¤¦¤â¤ó¡×¤È¶¦´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤µ¤ó¤¬¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö