º£ÅÙ¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¤Ï¥Ð¥Ã¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ·õ¤ò°®¤ë¡ª¡¡¿·ºî¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÙÇÛ¿®·èÄê
¡¡¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¿·ºî¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡Ø¥Ñ¥ï¥×¥í¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¤ò2026Ç¯½Õ¤ËÇÛ¿®¤·¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûº£ÅÙ¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¤Ï¥Ð¥Ã¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ·õ¤ò°®¤ë¡ª¡¡¥²ー¥à¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢·õ¤ÈËâË¡¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥×¥í¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¤ÇËÁ¸±¼Ô¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·õ»Î¤äËâË¡»È¤¤¤Ê¤É¤Î¥¸¥ç¥Ö¡¢²Ð¤ä¿å¤Ê¤É¤ÎÂ°À¤òÁª¤ó¤Ç°éÀ®¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¤ò¼ê·Ú¤ËÊØÍø¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÃ»½Ìµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¤Æ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÅÙÆÉ¤ó¤À¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¤ß¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁªÂò¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤ÎÊó½·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÊØÍøµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¤ÇËÁ¸±¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤Ç¥Ñー¥Æ¥£ー¤òÊÔÀ®¤·¡¢ÁàºîÉÔÍ×¤Î¥ªー¥È¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÁ¸±¼Ô¤ò¡Ö¥µ¥¯¥»¥¹¡×¤Ç°éÀ®¤·¡¢¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¸½ºß»öÁ°ÅÐÏ¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä»öÁ°ÅÐÏ¿±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡ÖSR¥Þ¥â¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥²ー¥àÆâÊó½·¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
