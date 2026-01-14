¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー ¤¤¤Þ¤ß¤ì¤ó¡¢½é¤ÎEP¡ØËÍ¤Ïtoy¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡ÙÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹
¡¡¸½ÌòÂç³ØÀ¸¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー ¤¤¤Þ¤ß¤ì¤ó¤¬¡¢¼«¿È½é¤ÎEP¡ØËÍ¤Ïtoy¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤ò2·î11Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Öµá¤á¤ë nor i¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¸¡¹¤·¤¤±éÁÕ¤È¹Óºï¤ê¤Ç¾×Æ°Åª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤´êË¾¤ò²Î¤¤¶«¤Ö¼ºÎø¥½¥ó¥°¡ÖÅÜ¹æ³°À¸ÃÏ～Made in Pizza～¡×¡¢ºÃÀÞ¤ä´ó¤êÆ»¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¥½¥ó¥°¡Ö·²ÀÄ¡×¤äºÇ¿·¶Ê¡Ö°¦¤Î²Î¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¶Ê¡Ö¥·¥Í¡¦¥Þ¡¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¤ò´Þ¤àÁ´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤¤¤Þ¤ß¤ì¤ó¤ÎÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ß¤ì¤ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤òµ¯ÍÑ¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¬¤éUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¤¤¤Þ¤ß¤ì¤ó¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£í¯Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ç6Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤ËÆ´¤ì¡¢ÅÊ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À²¿¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÁþ¤ß¡¢¾Ç¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤½¡¢¸×¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÃÏ¤ò¶î¤±²ó¤Ã¤¿Êý¤¬µ¤³Ú¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸×¤Ë¤â¤Ê¤ì¤º¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì·½â¤À¤é¤±¤ÎËÍ¤òÃ¯¤«°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë