¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー çý¤Ò¤ë¡¢¥ïー¥Êー¤è¤ê¥á¥¸¥ãー1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¥ê¥êー¥¹
¡¡çý¤Ò¤ë¡ÊMahiru¡Ë¤¬¡¢¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¥á¥¸¥ãー1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤ò1·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§²ÎÀ¼Ê¬ÀÏ Vol.5¡§´öÅÄ¤ê¤é¡¡È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ÈÀ¼¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÂ®¤µーー¸ÀÍÕ¤ò¡ÈÀµ³Î¤ËÆÏ¤±¤ë¡É¥Üー¥«¥ëÉ½¸½¡Ë
¡¡çý¤Ò¤ë¤Ï¡¢2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£¡È¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¾ð´¶¡É¤òÆÃÄ§¤Ë¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦²Î»ì¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤¬³¤³°¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤âÄÏ¤ß¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï90Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£SNS¤Ç¤ÎÂ¿¸À¸ìÈ¯¿®¤ä¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛÃæ¤À¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹È¯É½¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªçý¤Ò¤ë¤Ï¡¢1·î31Æü¤ËÃÏ¸µ¤Î»°½Å¤Ç¡ØASIA TOUR 2025-2026¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦çý¤Ò¤ë¡¡¥³¥á¥ó¥È
¿·¶Ê¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡×¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¡¢¿¼¤¤°¦¤Î²Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ç¸½¼Â¤ò¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÊÉ¤ä°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡È³Î¤«¤Ê¿Í¤Î²¹¤â¤ê¡É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°¦¤Î¥«¥¿¥Á¤Ç¡¢º£¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¸«¼é¤ê¡¢Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£Ã¯¤«¤¬·è¤á¤¿¡È¤é¤·¤µ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬±³µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤Î¿·¶Ê¡ÖÉ´ÆüÁð¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬ËÂ¤°¡¢°¦¤È²Ö¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡ªÀ§Èó¡¢³Ú¶Ê¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë