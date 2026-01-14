¥Üー¥«¥í¥¤¥É¡ØKAITO¡Ù20¼þÇ¯¤òµÇ°¤Ë¤·¤Æ³Ú¶Ê¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÊç½¸¡¡Áª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¼þÇ¯´ë²è¤Ë»ÈÍÑ
¡¡¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ØKAITO¡Ù¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Öpiapro¡×¾å¤Ç³Ú¶Ê¤È¥¤¥é¥¹¥È¤Î¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2006Ç¯Åö»þ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡ØKAITO¡Ù¤Ï¥¯¥ê¥×¥È¥ó¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤·¤¿2¤ÄÌÜ¤Î²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÎÃËÀ¼¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢2006Ç¯2·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö20Ç¯´ÖÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¿KAITO¤Î¤ª½Ë¤¤¡×¤À¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿³Ú¶ÊºîÉÊ¤«¤é3ÅÀ¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈºîÉÊ¤«¤é10ÅÀ¤Ï¡¢º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖKAITO 20th Anniversary¡×´ØÏ¢´ë²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Êç½¸´ü´Ö¤Ï2·î27Æü17»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢·ë²ÌÈ¯É½¤Ï4·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë