ÈôÅç¤Ø¤ÎÎ×»þÊØ¤ò¤¢¤¹±¿¹Ò¤Ø¸¡Æ¤¡¡¤¢¤¹¸áÁ°7»þ¤á¤É¤Ë±¿¹Ò²ÄÈÝÈ½ÃÇ¡¡¾èÁ¥¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅç¤Î½»Ì±¤«Åç¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¸ÂÄê¡¡Äê´üÁ¥¤Ï¤¤ç¤¦¤Ç22ÆüÏ¢Â³·ç¹Ò¡Ê»³·Á¡Ë¡¡
Ç¯Ëö¤«¤é·ç¹Ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¼òÅÄ¹Á¤ÈÈôÅç¤ò·ë¤ÖÄê´üÁ¥¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼òÅÄ»Ô¤Ï¤¢¤¹Î×»þÊØ¤Î±¿¹Ò¤ò¸¡Æ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈôÅç¤Ø¤ÎÎ×»þÊØ¤ò¤¢¤¹±¿¹Ò¤Ø¸¡Æ¤¡¡¤¢¤¹¸áÁ°7»þ¤á¤É¤Ë±¿¹Ò²ÄÈÝÈ½ÃÇ¡¡¾èÁ¥¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅç¤Î½»Ì±¤«Åç¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¸ÂÄê¡¡Äê´üÁ¥¤Ï¤¤ç¤¦¤Ç22ÆüÏ¢Â³·ç¹Ò¡Ê»³·Á¡Ë¡¡
±¿¹Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤¢¤¹¸áÁ°£·»þ¤ò¤á¤É¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼òÅÄ¹Á¤ÈÈôÅç¤ò·ë¤ÖÄê´üÁ¥¡Ö¤È¤Ó¤·¤Þ¡×¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤«¤éÂ³¤¯¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç·ç¹Ò¤¬Â³¤¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£²£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÆâ¤Ç¤ÏÈ÷Ãß¤ÎÊª»ñ¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÅçÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¼òÅÄ»Ô¤Ï¤¢¤¹¡¢À¸³èÊª»ñ¤ÎÍ¢Á÷¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤ËÎ×»þÊØ¤Î±¿¹Ò¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î×»þÊØ¤Ï¤¢¤¹¤Î¸áÁ°£¸»þ¤Ë¼òÅÄ¹Á¤ò½Ð¹Á¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½Ð¹Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤¢¤¹¸áÁ°£·»þ¤´¤í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈôÅç¤Ç¤ÎÂÚºß»þ´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾èÁ¥¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅç¤Î½»Ì±¤«¡¢Åç¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åç¤Ø¤ÎÀ¸³èÊª»ñ¤Ê¤É¤ò±¿¤Ö²ßÊª¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å£¶»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Î×»þÊØ¤ò±¿¹Ò¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¢¤¹¸áÁ°£·»þ¤ò¤á¤É¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¼òÅÄ»Ô¤Î¸ø¼°£Ì£É£Î£Å¤ä´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£