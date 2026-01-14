Âç¤ÎÎ¤¡¢Î¾Âç´Ø¤¬½é¹õÀ±¡¡Ë¾ºÎ¶3¾¡ÌÜ¡¢µÁ¥ÎÉÙ»ÎÏ¢Â³¶âÀ±
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê4ÆüÌÜ¡Ê14Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤¬µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Îº¸¾å¼êÅê¤²¤Ë¶þ¤·¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÏÄÌ»»3¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤È¤Ê¤ê¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Î³ÍÆÀ¤Ï2020Ç¯½é¾ì½ê¤ÎÌ¯µÁÎ¶°ÊÍè¡£²£¹ËË¾ºÎ¶¤Ï±§ÎÉ¤ò¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤ÇÂà¤±¡¢Ï¢ÇÔ²óÈò¤Ç3¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î¾Âç´Ø¤Ï½é¹õÀ±¡£¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¾®·ë²¦Ë²¤ÎÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤ÇÇÔ¤ì¡¢¶×ºù¤Ï°ì»³ËÜ¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡£²¦Ë²¤Ï½éÇòÀ±¡£´ØÏÆÌ¸Åç¤Ï¾®·ë¼ã¸µ½Õ¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢»°Ìò°Ê¾å¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤Î4Ï¢¾¡¡£¼ã¸µ½Õ¤Ï4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤ÏÌ¸Åç¤ÈÊ¿Ëë¤Î²¤¾¡ÇÏ¡¢°¤±ê¡£