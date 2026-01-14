º£Ç¯¸ø¼°³ÎÇ§¤«¤é70Ç¯¤È¤Ê¤ë¿åËóÉÂ ¹ÔÀ¯¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¸½ÃÏ¸¦½¤
5·î¤Ë¸ø¼°³ÎÇ§¤«¤é70Ç¯¤È¤Ê¤ë¿åËóÉÂ¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¸½ÃÏ¸¦½¤¤Ç¤¹¡£¿åËó»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸¦½¤¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ¸©Æâ14¤Î»ÔÄ®Â¼¤Î´Ä¶¤ä¿Í¸¢¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿¦°÷Ìó20¿Í¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¸¦½¤¤Ï¡¢ËèÇ¯¡¢´Ä¶¾Ê¤äÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¿¦°÷¸þ¤±¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤·¤Ï¸©¤¬¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Î¿¦°÷¤âÊç½¸¤·¡¢¹çÆ±¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿åËóÉÂ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯±§¾ë»Ô¤¬½»Ì±¤ËÇÛ¤Ã¤¿¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¡Ö¿åËóÉÂ¤Ï´¶À÷¾É¡×¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿µºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥È¥é¥¤¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥È¥é¥¤¥°¥ëー¥×¤¬¡Ö¿åËóÉÂ¤Ï°äÅÁ¤¹¤ë¡×¤È¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ï¸ø¼°³ÎÇ§¤«¤é70Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢¿åËóÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¼¯»Ô¿¦°÷¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¸µÃÏ°è¤ÎÊý¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£»³¼¯»Ô¤Î½»Ì±¤Ë³Ø½¬¤Îµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×¡¢±§ÅÚ»Ô¿¦°÷¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«È¯Åª¤Ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¸¦½¤¤Ï16Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£