¡¡Á°Áö¤ÎÍÇÏµÇ°£´Ãå¤À¤Ã¤¿£Ç£±¡¦£³¾¡ÇÏ¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼Å¯Ìé±¹¼Ë¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤¬¥É¥Ð¥¤¡¦¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£±£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤¬£±·î£±£´Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¤Ç¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£´Ç¯µÆ²Ö¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦Éð°æÎ¼±¹¼Ë¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¡¦¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¥É¥Ð¥¤¡¦¥¿¡¼¥Õ¡ÊÆ±¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥·¥ë¥¯¥Û¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬£±·î£±£´Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¸å¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÇÏ¤ÎÁ°Áö¤Ï¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º£±£°Ãå¤À¤Ã¤¿¡£