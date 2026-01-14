¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¼ÒÄ¹¡¡ÃÏ¾åÇÈ¥Ê¥·¤ÎWBCÆüËÜÀïÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÌîµåÃæ·Ñ¤¬¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¤¤«¡Ä¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÛØ¸¶Ëã´õ¼ÒÄ¹¤¬14Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÆ±¶É¤Ç¼ÒÄ¹ÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Âè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ç¤Ï06Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤«¤éÃæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¿¡£6Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤È¤Ê¤ê¡¢ÛØ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£¥×¥íÌîµå¤Î³«ËëÄ¾Á°¤ËÌîµå³¦Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤ÏÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÛØ¸¶¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼Â¶·¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤Ê¤É¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÌîµåÃæ·Ñ¤¬¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤¤¤«¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£