¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö°Ë½¸±¡¸÷¡õº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¾¡¼ê¤Ë¡Ø¥Æ¥ìÅìÈãÉ¾¡Ù¡×¤¬£±£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Ë½¸±¡¸÷¤¬½Ð±é¡£Æ±¶É¡¦Ãæº¬ÉñÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥Æ¥ìÅì¤ÎÈÖÁÈ¡×¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¿¿¶õ¥ì¥ó¥º¡×¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿¶õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÏºòÇ¯¤Î£Í¡Ý£±·è¾¡¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤¿¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬½Ð±é¤¹¤ë´ë¶È¾Ò²ð¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¬¥¯¡¢ÀîËÌÌÐÀ¡¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¥¬¥¯¡¢ÀîËÌ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¶ì¾Ð¡£¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡¦½Ð°æÈ»Ç·²ð¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÈÂç·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥¯¤Ï¡Ö¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¡£´ë¶È¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Õ¤¶¤±¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀîËÌ¤¬¥í¥±¤Î£Ö£Ô£Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤ä¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡©Á´¤¯ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ï¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¤À¤±»Ò¤É¤â¤ò¤¢¤ä¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ï¥¤¥×¤À¤±¤Î¥Ü¥±¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤é¤·¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¥Ü¥±¤òÄó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥¯¤Ï¡Ö½Ð°æ¤µ¤ó¤¬Ç®¤¤¤ó¤Ç¡£¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¤À¡ªÀîËÌ¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¡£¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ë³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿½ê¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¤Á¤ã¤ó¤È´ë¶È¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ª¼ò¤¬·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÂç·ö²Þ¤·¤Æ¡£½Ð°æ¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤Î£²¿Í¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î²¿¿Í¤«¤À¤±£²¼¡²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö»á¤Ï¡ÖÈÖÁÈÊø²õÄ¾Á°¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡ª¡×¤ÈÇú¾Ð¡£¥¬¥¯¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¡Ø¿¿¶õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£²¥«·î¸å¤°¤é¤¤¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£