Hey! Say! JUMP°ËÌîÈø·Å¡¢ÀÄÈ±¤«¤é°õ¾Ý¥¬¥é¥ê ¹õÈ±´ã¶À»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿¶¤êÉýÀ¨¤¤¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤ÎÇË²õÎÏ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/14¡ÛHey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬2026Ç¯1·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿´ã¶À»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJUMP°ËÌîÈø·Å¡Ö¿¶¤êÉýÀ¨¤¤¡×ÀÄÈ±¤«¤é°õ¾Ý¥¬¥é¥ê
2025Ç¯12·î15Æü¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¶âÈ±¤Ë¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤Ë¤ÏÀÄÈ±¤Ë¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿°ËÌîÈø¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¹õÈ±¤á¤¬¤Í¤Ï·ù¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö»Í¾öÈ¾¿ÀÏÃÂç·Ï¡×¡Ê5·î¤è¤ê¾å±é¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¹õÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¶¤êÉýÀ¨¤¤¡×¡ÖÊÑ²½¼«ºß¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÂçÂçÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¹õÈ±´ã¶À¤ÏÈ¿Â§µé¤ÎÇË²õÎÏ¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ±¿§¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¡×¡ÖËè²óÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¼¡¡¹¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡°ËÌîÈø·Å¡¢¹õÈ±´ã¶À»ÑÈäÏª
¢¡°ËÌîÈø·Å¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
