½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂÐÌÌ¡ªÁ´¹ñ¸ø³«¹µ¤¨¤ë±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì
½÷Í¥¤Î¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¡¢1·î23Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¯Îõ¡ª¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Î¡ÈÁ´¿È¥¿¥È¥¥¡¼¡É
¡ØPROJECT Y¡Ù¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´¤Ç¡ÈÊÌ¤ÎÌÀÆü¡É¤òÌ´¸«¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ß¥½¥ó¤È¥É¥®¥ç¥ó¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤Ç¶â²ô¤òÅð¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥ß¥½¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤¿¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¡¢1·î13Æü¡¦14Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅìµþ¤òË¬¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤òÅ¸³«¡£ºîÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï´Ú¹ñ±Ç²è¤¬´Ú¹ñ¸ø³«¤«¤é6¥«·î¡Á1Ç¯¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¡ØPROJECT Y¡Ù¤Ï°ÛÎã¤Ë¤â´Ú¹ñ¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ç¤Î·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÏÃÂêÀ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤¬ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£Íè¾ì¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»£±Æ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÒÀÊÃêÁª¤Ë¤è¤ëÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¡¢ÃúÇ«¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ÏÁ´ÀÊËþÀÊ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤ÈºîÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤ÏÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤âÎ×¤ß¡¢¡ØPROJECT Y¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤µ¤é¤ËÎÏ¤òÃí¤°Í½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢±Ç²è¡ØPROJECT Y¡Ù¤Ï¡¢1·î23Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦±¶»³¡Ê¥¦¥ë¥µ¥ó¡Ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹166cm¡£2016Ç¯¤ËSHINee¤Î³Ú¶Ê¡ØTell Me What To Do¡Ù¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î½Ð±é¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢2017Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ò¤È²Æ¤Î´ñÀ×¡ÁWaiting for you¡Ù¤ÇËÜ³Ê½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥É¥é¥Þ¡ØÉ×ÉØ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢°Ê¹ß¡Ø¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ù¡Ø¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à¡§µ¶¤ê¤ÈÉü½²¡Ù¡Øµþ¾ë¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤éÂç¼ê¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ä²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ÎCM¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£