°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤ÎËÌÀ¾ÃËÉ½ð¤Î·ÙËÉ²ÝÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÃËÀ¿¦°÷¡Ê52¡Ë¤¬¡¢È÷ÉÊ¤ò¥ä¥Õー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ14Æü¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Èø»°¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃËÀ¤Ï2025Ç¯11·î¡¢¾ÃËÉ½ð¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¹â½êºî¶È¤Ç¤Î°ÂÁ´Áõ¶ñ¡¢¥Ïー¥Í¥¹¤È¥À¥Ö¥ë¥é¥ó¥äー¥É¤È¤¤¤¦Ì¿¹Ë¤Î2ÅÀ¤òÅð¤ß¡¢¥Ïー¥Í¥¹¤ò¥ä¥Õ¥ª¥¯¤Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¥é¥ó¥äー¥É¤ò¥á¥ë¥«¥ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½ÐÉÊ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ3Ëü9000±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¾ÃËÉÁÈ¹ç¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢È÷ÉÊ¤Î¤Û¤«¤ËÃËÀ¤ËÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É46ÅÀ¤â¡ÖÇäµÑ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£