NCT WISH¡¦¥µ¥¯¥ä¡¢¡ÈºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ë¡ª³¤³°Î¹¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤¿Í¦µ¤¤ÈÄ©Àï¤ËÃíÌÜ
NCT WISH¤Î¥µ¥¯¥ä¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª¤Ö¡ÖºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿¡£
1·î20Æü¤Ë½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·Î¹¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØON THE MAP¡Ù¤Ç¡¢NCT WISH¤Î°Õ³°¤Ê³èÌö¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛNCT WISH¡¢½é¤Î³¤³°Î¹¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÄ©Àï¡ª
NCT WISH¤¬½Ð±é¤¹¤ëMnet Plus¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ØON THE MAP¡Ù¤Ï¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é³Æ½ê¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡È1Ëç¤ÎÃÏ¿Þ¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
¸ø³«¤ò¹µ¤¨¡¢NCT WISH¤Ï»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡ÉéÍß¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¥Á¡¼¥àNCT WISH¡É¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë°ì´Ý¤È¤Ê¤ë¶¯¤¤·ëÂ«ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¡Éé¿´¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿NCT WISH¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊýË¡¤ÇºîÀï¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©¤à»Ñ¤Ë¡¢¸½¾ì¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØON THE MAP¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Î¥µ¥¯¥ä¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¯¥ä¤Ï¡¢Ã±¤ËÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢Î¹¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢Æü¤ËÆü¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£Èà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤¿À©ºî¿Ø¤â¡¢¡ÖËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ó¤¿»Ñ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¿¿¿´¤ò¼¨¤¹¥µ¥¯¥ä¤Î»Ñ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤ÎÂç¤¤Ê´¶Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¹Âç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥ê¥¯¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥æ¥¦¥·¤â¡ÖÅþÃå¤·¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ÎÎ¹¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Mnet Plus¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØON THE MAP¡ÙNCT WISHÊÔ¤Ï¡¢1·î20Æü¸á¸å8»þ¤ËMnet Plus¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¡¢21Æü¸á¸å8»þ¤ËMnet¤Ç½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë