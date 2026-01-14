¼ãÇ¯ÁØ¤Î¸©³°¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤ò¹Í¤¨¤ë Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤È¤Ï¡©ÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¡×¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Î¸©³°¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤Ç¤¹¡£Î®½Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¼Ô¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï´ë¶È¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
1·î11Æü¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿20ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë½¢¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ã¼Ô
¡Ö½»¤ß´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¹âÃÎ¸©¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÈþÍÆ´Ç¸î»ÕÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê½¢¿¦Àè¤¬¡Ë¸©Æâ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¸©³°¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¹âÃÎ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤éµþÅÔ¤ÎÂç³ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µþÅÔ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢¸©¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Î´ë¶È¡¦»ö¶È½êÌó1380¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢½¾¶È°÷¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·×²èÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö±þÊç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Íºà³ÎÊÝ¤ËÇº¤à´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤«¤é¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤¬¸©Æâ¤Ç½¢¿¦¤»¤º¡¢¸©³°¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¸½¾õ¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¹âÃÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡¦½¤»Î2Ç¯¤ÎÌø¸¶°Ë¿á¤µ¤ó¤Ï¡¢µîÇ¯È¯Â¤·¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍConexture¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î³ØÀ¸¤ÈÃÏ¸µ´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìø¸¶¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¿Íºà³ÎÊÝ¤Ë¤ª¤±¤ë¸©Æâ´ë¶È¤Î²ÝÂê¤È¤Ï―¡£
¢£Ìø¸¶°Ë¿á¤µ¤ó
¡Ö¸©Æâ´ë¶È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´ë¶È¤È²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¸½¾Ý¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¼ã¼Ô¤Î¸ÛÍÑ³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤Ê´ë¶ÈÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Å¤¯¤ê¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìø¸¶°Ë¿á¤µ¤ó
¡Ö¡É»Ò°é¤Æ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¡É¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡É¡ÉÄê»þ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤¹¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÎÊ¸²½¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤³¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡×
µîÇ¯¡¢»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤ò¤Î¤¾¤½é¤á¤Æ1Ëü¿Í¤ò³ä¤Ã¤¿¼¼¸Í»Ô¡£ÃÏ¸µ¤ÎÀ½Â¤¥áー¥«ー¡ÖISSÉÙ»ÎÃÃ¡×¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£髙¶¶Éð»Ì¾ïÌ³
¡Ö¡Ê¼¼¸Í¹â¹»¤Î¡Ë½÷»ÒÌîµåÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½ÌîµåÉôºî¤Ã¤Á¤ã¤¨¤Ð¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
²ñ¼Ò¤¬ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¼¼¸Í¹â¹»¤Î½÷»ÒÌîµåÉô¡£Éô°÷¤¬Â´¶È¤·¤¿¸å¤â¼¼¸Í¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¡¢²ñ¼Ò¤Ç½÷»ÒÌîµåÉô¤òÁÏÀß¤·2027Ç¯¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¾Íè¤Î½¢¿¦¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¼¼¸Í»Ô¤Î³°¤«¤é¼¼¸Í¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÂ´¶È¸å¤ÎÆþÃÄ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â―¡£
¢£ÆÁÅç½Ð¿È Àîß·çý±û¤µ¤ó
¡Ö¶½Ì£¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¼¸Í¤Ç¤¹¤·¡£ÆÁÅç¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç½÷»ÒÌîµå¥Áー¥à¤¬¡£Æþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½÷À¼Ò°÷¤ÎÁý²Ã¤ËÈ÷¤¨¤Æ½÷»Ò¹¹°á¼¼¤ò¿·¤¿¤Ëºî¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼¼¸Í¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÌø¸¶¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìø¸¶¤µ¤ó
¡Ö¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ëÊý¡¹¤È¤«¡¢Æþ¼Ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Êý¡¹¤ÎÀ¼¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÃúÇ«¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤È¤«¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¥ÎÏ¤È¤«²ÁÃÍ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¤â¤¦1²ó¤½¤ì¤òºÆÄóµ¯¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬·ë¹½½ÅÍ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¹âÃÎ¸©¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ã¼Ô¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤°¥«¥®¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Å¤¯¤ê¡£ÅÔ²ñ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÃÏÊý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ØÀ¸¤È´ë¶È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£