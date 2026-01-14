·ëº§È¯É½¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡¡Êì¡¦¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡¢·»¡¦¾¾ÅÄæÆÂÀ¤é²ÈÂ²¤¬½ËÊ¡¡Ö¤æ¤¦É±¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾ÅÄ¤æ¤¦É±¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤ÏD¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¡£¤æ¤¦É±¤Î·ëº§Êó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Êì¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª(64)¡¢·»¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄæÆÂÀ(40)¤é²ÈÂ²¤¬½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦É±¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢D¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸åÆ£·ÄÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Ï²º¤ä¤«¤ÇËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸åÆ£¤ÎÀ³Ê¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦É±¤Ï¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾Í¥¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤Î¾¾ÅÄÈþÍ³µª¡£·»¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤È¾¾ÅÄæÆÂÀ¡£
¡¡¤æ¤¦É±¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Êì¡¦ÈþÍ³µª¤¬¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ò21¸Ä»È¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤ÎÅê¹Æ¡£·»¡¦æÆÂÀ¤â¡Ö¤æ¤¦É±¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£ÈþÍ³µª¤Î»Ð¤Ç½÷Í¥¡¦·§Ã«¿¿¼Â¤â¡ÖÎÞÎÞÎÞ¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£