¡ÚÂ®Êó¡Û¹â»Ô¼óÁê¤¬Í¿ÅÞ´´Éô¤ËËÁÆ¬²ò»¶¤òÅÁÃ£¡ÖÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë²ò»¶¡×¡¡2·îÁíÁªµóÅê³«É¼¤¬³Î¼Â¤Ë
¹â»Ô¼óÁê¤Ï14ÆüÍ¼¡¢¼óÁê´±Å¡¤ÇÍ¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢1·î23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡²ò»¶¤ò¹Ô¤¦°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê2·î¾åÃæ½Ü¤Î½°±¡Áª¼Â»Ü¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾Ü¤·¤¤ÆüÄø¤äÁÀ¤¤¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬19Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
²ñÃÌ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬À¯¸¢´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ÎËÁÆ¬²ò»¶¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬9ÆüÌë¤ÎÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Í¿ÌîÅÞÁÐÊý¤«¤é·üÇ°¤ÎÀ¼¤ä¡ÖÂçµÁ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÊª²Á¹âÀèÁ÷¤ê²ò»¶¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
°ìÊý¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«¿È¤Î·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ê¤É¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¿¿¤óÃæ¤Çºé¤¸Ø¤ëÆüËÜ³°¸ò¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁá¤á¤Ë¹ñÌ±¤Î¿®¤òÌä¤¤¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ò¾è¤êÀÚ¤êÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Ê¤á¤ëÎÏ¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£