¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÅÄÂ¼Íµ¡Ê46¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë24¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Çä¤ì¤Ã»Ò¤ÎÁêÊý¡¦ÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤Ø¤ÎÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡´ØÀ¾¿Í¤¬¤è¤¯»È¤¦ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ÉÔ³ÎÄê¤ÇÛ£Ëæ¤Ê¾ðÊó¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Ï¡Ö¿Íµ¤¼Ô¤È¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¡ª¥²¥¹¥È¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤ÈÂê¤·¡¢óÊÎÛ¤Î2¿Í¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀîÅç¤ÏÉÑÈË¤Ë²ñ¤¦ÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÅÄÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÏÂÎ´¶15Ç¯¤Ö¤ê¡×¤È»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤¬¸ì¤ë¤Û¤ÉÁÂ±ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀîÅç¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²ñ¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÁêÊý¤Î´é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£óÊÎÛ¤Î2¿Í¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÂ·¤¦»Ñ¤Ïº£¤äÄÁ¤·¤¯¡¢ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê42¡Ë¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊóÊÎÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡¢µ®½Å¤Ê¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«ÅÁ¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷¤Ó¤·¤¿ÅÄÂ¼¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¤±©¿¶¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¡£ÅÄÂ¼¤Ï¡¢½ñÀÒ¤¬Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ËÊ¨¤¤¤¿¤³¤í¡¢¡ÖºÇ¹â·î¼ý¤Ï1¤«·î¤Ç5000Ëü±ß¤Î°õÀÇ¤ÈµëÎÁ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï¶ÃØ³¡ª¶âÁ¬´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¼ã¼ê¤ò¸«²¼¤¹¤Û¤É¡ÖÅ·¶é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åö»þ¤ÎÀîÅç¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Ç¶þ¿«Åª¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö²¶¤À¤±¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÄÂ¼¤Î¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î³Êº¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÎ©¾ì¤¬µÕÅ¾¡£ÀîÅç¤¬TBS·Ï¤ÎÄ«¤ÎÂÓÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎMC¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¼»ÅÊ¤Ë¶¸¤Ã¤Æ¡¢²È¤Ç1¿Í¤ÇÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÀÖÍç¡¹¤ËÅÇÏª¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¡Ä¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ÏÈÖÁÈ¤ÎÉÔ¿¶¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÊý¤Î°Î¶È¤òÁÇÄ¾¤Ë¾Î»¿¤¹¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ëÀîÅç¤â¡¢MC½¢Ç¤Åö½é¤Ï¡ÖÀîÅç¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÕÉ÷¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ãÁé¤»¤·¤¿¶ìÇº¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢2¿Í¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò³ð¤¨¤ë¥í¥±¤â´º¹Ô¡£ÀîÅç¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÂÌ²Û»Ò²°¤òË¬¤ì¤¿°ìÆ±¤ÏÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£Åö¤¿¤ê¤¯¤¸ÉÕ¤¤Î¡Ö¥ä¥Ã¥¿¡¼¡ª¤á¤ó¡×¤Ç±¿»î¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ìÈÖ±¿¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡ÖÂÌ²Û»Ò¥®¥ã¥°¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢ÅÄÂ¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ÉÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¯¤ÆÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´°Á´Í½ÌóÀ©¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¡£¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ÊÅ¹¼ç¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¹âµé¿©ºà¤È¡¢¡ÖË½ÎÏÅª¤Ê¤¦¤Þ¤µ¡×¤ËÅÄÂ¼¤ÏÌåÀä¡£ÀîÅç¤â¡ÖÈ´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÓ¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£