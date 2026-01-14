読売３３３終値、前日に続き最高値更新…４９３円高の４万５８７５円

１４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９３円３５銭（１・０９％）高の４万５８７５円４５銭だった。

３営業日連続で値上がりし、前日に続き最高値を更新した。３３３銘柄のうち約７５％にあたる２５４銘柄が上昇した。

投資家の間では、高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散し、選挙で自民党が議席を伸ばせば積極的な経済政策を進めやすくなるとの期待が高まっている。前日に続いて買い注文が優勢となり、幅広い銘柄が値上がりした。特に半導体関連銘柄を含む電機株に加え、機械、化学株が読売３３３の上昇に寄与した。

個別銘柄の上昇率は、非鉄金属大手で半導体に使われる金属薄膜材料も手がけるＪＸ金属（７・５２％）がトップだった。太陽誘電（６・９１％）、安川電機（６・６０％）と続いた。

下落率は、電通グループ（１１・２９％）が最大で、ＭｏｎｏｔａＲＯ（４・５９％）、第一三共（４・２４％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７９２円０７銭（１・４８％）高の５万４３４１円２３銭だった。３営業日連続で値上がりし、史上最高値を更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）も４５・２７ポイント（１・２６％）高い３６４４・１６で最高値を更新した。