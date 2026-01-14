Ë»¤·¤¤¿Í¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡ª¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤È¤¤ËÈò¤±¤¿¤¤¤³¤È5¤Ä
ÃùÃß¤ò¤·¤¿¤¤¤±¤ÉË»¤·¤¤¿Í¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÈò¤±¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡©ºßÂð¶ÐÌ³¤¬¿»Æ©¤·¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏË»¤·¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤È¡¢ËèÆü¡¢Ëè»þ´Ö¤´¤È¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¿´¿È¤¬Èè¤ì¤Æ¤Ü¤¦¤Ã¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£Ë»¤·¤¤¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤È¤Ç¤Ï¡¢ÃùÃßË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¡ª
Èò¤±¤¿¤¤¤³¤È1¡§¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤ËÎå¤à¡ÖÃùÃß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀáÌó¤¬Âç»ö¡×¡ÖÀáÌó¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥Ý¥¤³è¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¤Ï½ô¿Ï¤Î¿Ï¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³Î¤«¤Ë¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¼º¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ý¥¤³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡¢Ï«ÎÏ¡¢¼ê´Ö¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤é¤ì¤¿Í¾·×¤Ê½ÐÈñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤Î¥Ý¥¤³è¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤¬¼è¤êÁÈ¤àÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1±ß¡¢10±ß¡¢30±ß¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑµ®½Å¤Ê¡È»þ´Ö¡É¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ø·¸¤Î¼êÂ³¤¤òËº¤ì¤ë¤ÈÌµÂÌ¤Ê¤¬¤Ã¤«¤ê´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¿Í¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ç»²²Ã¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èò¤±¤¿¤¤¤³¤È2¡§²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤ª¶â¤òÃù¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢¡Ö²È·×Êí¤ò¤¤Á¤ó¤È¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·½ñÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î²È·×Êí¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¤òÃµ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»Ù½Ð¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃùÃß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤é¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ²È·×Êí¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²È·×Êí¤¹¤é¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï²È·×Êí¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ä¤á¤Æ¡¢¡Ö·î1Ëü±ß¤À¤±¤Ç¤âÀè¤ËÃùÃßÀìÍÑ¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤ò°Ü¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¶¯À©Åª¤ËÃùÃß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Èò¤±¤¿¤¤¤³¤È3¡§¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤òÌµÍý¤ä¤ê¥«¥Ã¥È¡Ö¤ª¶â¤òÃù¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÔÍ×¤Ê»Ù½Ð¤òºï¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÉÔÍ×¤Ê»Ù½Ð¡×¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤â¡¢B¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£B¤µ¤ó¤«¤é¡ÖA¤µ¤ó¡¢¤½¤Î»Ù½Ð¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢A¤µ¤ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¤éÌµÍý¤Ëºï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃ¯¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢Çã¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤âA¤µ¤ó¤Ï¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºï¤ë»Ù½Ð¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡×ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î¸«¶Ë¤á¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Èò¤±¤¿¤¤¤³¤È4¡§¡ÖPay·Ï·èºÑ¡×¤ò¤¤¤í¤¤¤í¶î»È¤¹¤ëºÇ¶áÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤Î¤¬Pay·Ï·èºÑ¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¡£¡Öº£¤Ê¤é¤³¤Î·èºÑ¤¬¤ªÆÀ¡×¡Ö¤³¤Î·èºÑÊýË¡¤Ï²þ°¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢¼¡¡¹¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Pay·Ï·èºÑ¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Çã¤¤Êª¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Öº£¤Ï¤É¤ì¤¬¤ªÆÀ¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£
1000±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤é¡¢´Ô¸µÎ¨1¡ó¤«3¡ó¤«¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢10±ß¤«30±ß¤Î°ã¤¤¡£»þ´Ö¤¬µ®½Å¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤è¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Pay·Ï·èºÑ¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤ò°ì¤Ä·è¤á¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶Áý¤ä¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Èò¤±¤¿¤¤¤³¤È5¡§¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÀè¤Î¤Ð¤¹¤ª¶â¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤É¤Î¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤¬¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖNISA¡© ¤½¤ì¤È¤âiDeCo¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÇº¤ß¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤¿¤é¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀè¤Î¤Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ë»¤·¤¤¿Í¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃùÃß¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«°ì¤Ä¤Ç¤â¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡Öº£²ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô2¡¢3¹Ô¤ÎHP¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¿È¶á¤ÊÍ§¿ÍÊ£¿ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢NISA¤ò·î100±ß¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°Õ³°¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¤È¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤Ï¡¢¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖË»¤·¤¤»þ´ü¡×¡Ö²Ë¤Ê»þ´ü¡×¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¼«Ê¬¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡§À¾»³ Èþµª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢ÊÔ½¸¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£½÷À»ï¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃùÃßË¡¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤ÎÃù¤áÊý¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¤·¡¢¸¶¹Æ¡¦¥³¥é¥à¼¹É®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
